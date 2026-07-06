메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[사고] 청년과 함께… 15일 전남광주 메가시티 포럼

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-07-06 00:20
입력 2026-07-06 00:20

청년, 지역의 내일을 만들다

서울신문사와 삼성이 오는 15일 ‘청년과 함께 그리는 전남광주통합특별시 메가시티 청사진’을 주제로 전남대 광주캠퍼스에서 청년포럼을 개최합니다. 통합특별시 출범에 따른 청년의 미래 비전을 논의합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

■일시 : 2026년 7월 15일(수) 오후 1시 30분

■장소 : 전남대학교 광주캠퍼스 용봉홀

■주최 : 서울신문·삼성

■문의 : 02-2000-9364(서울신문 ESG위원회)

이미지 확대
▲사전등록 바로가기
▲사전등록 바로가기
세줄 요약
  • 서울신문·삼성, 15일 전남대서 청년포럼 개최
  • 전남광주통합특별시 메가시티 청사진 논의
  • 청년 미래 비전과 지역 발전 방향 모색
2026-07-06 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 청년포럼의 주제는 무엇인가요?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기