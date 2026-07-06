[사고] 청년과 함께… 15일 전남광주 메가시티 포럼
수정 2026-07-06 00:20
입력 2026-07-06 00:20
청년, 지역의 내일을 만들다서울신문사와 삼성이 오는 15일 ‘청년과 함께 그리는 전남광주통합특별시 메가시티 청사진’을 주제로 전남대 광주캠퍼스에서 청년포럼을 개최합니다. 통합특별시 출범에 따른 청년의 미래 비전을 논의합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
■일시 : 2026년 7월 15일(수) 오후 1시 30분
■장소 : 전남대학교 광주캠퍼스 용봉홀
■주최 : 서울신문·삼성
■문의 : 02-2000-9364(서울신문 ESG위원회)
세줄 요약
- 서울신문·삼성, 15일 전남대서 청년포럼 개최
- 전남광주통합특별시 메가시티 청사진 논의
- 청년 미래 비전과 지역 발전 방향 모색
2026-07-06 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 청년포럼의 주제는 무엇인가요?