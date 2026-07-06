[사고] 청년과 함께… 15일 전남광주 메가시티 포럼

청년, 지역의 내일을 만들다

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세줄 요약 서울신문·삼성, 15일 전남대서 청년포럼 개최

전남광주통합특별시 메가시티 청사진 논의

청년 미래 비전과 지역 발전 방향 모색

2026-07-06 1면

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서울신문사와 삼성이 오는 15일 ‘청년과 함께 그리는 전남광주통합특별시 메가시티 청사진’을 주제로 전남대 광주캠퍼스에서 청년포럼을 개최합니다. 통합특별시 출범에 따른 청년의 미래 비전을 논의합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.■일시 : 2026년 7월 15일(수) 오후 1시 30분■장소 : 전남대학교 광주캠퍼스 용봉홀■주최 : 서울신문·삼성■문의 : 02-2000-9364(서울신문 ESG위원회)