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[사고] 청년과 함께… 15일 전남광주 메가시티 포럼

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수정 2026-07-05 18:55
입력 2026-07-05 18:55

청년, 지역의 내일을 만들다

서울신문사와 삼성이 오는 15일 ‘청년과 함께 그리는 전남광주통합특별시 메가시티 청사진’을 주제로 전남대 광주캠퍼스에서 청년포럼을 개최합니다. 통합특별시 출범에 따른 청년의 미래 비전을 논의합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

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■일시 : 2026년 7월 15일(수) 오후 1시 30분

■장소 : 전남대학교 광주캠퍼스 용봉홀

■주최 : 서울신문·삼성

■문의 : 02-2000-9364(서울신문 ESG위원회)
세줄 요약
  • 청년포럼 개최, 전남광주 메가시티 청사진 논의
  • 전남대 광주캠퍼스 용봉홀, 15일 오후 1시 30분
  • 서울신문·삼성 주최, 청년 미래 비전 모색
2026-07-06 1면
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