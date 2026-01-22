4년 만에 국회 찾은 박근혜...단식 중단에 응한 장동혁 [포토多이슈]

국회 본관 로텐더홀. 단식 농성 중이던 장동혁 국민의힘 대표 앞에 검은 정장과 붉은 목도리를 두른 박근혜 전 대통령이 모습을 드러냈다. 22일 오전 11시 20분이었다.
박 전 대통령은 “물과 소금만 드시며 단식하신다는 말을 듣고 걱정이 컸다”며 말을 건넸다. 이어 “생각이 다를 수는 있지만, 옳다고 믿는 일에 목숨을 건 투쟁을 한 진정성은 국민이 인정할 것”이라며 “이 자리에서 단식을 그만두겠다고 약속해 달라”고 당부했다.
장 대표는 두 손을 모은 채 말을 듣다 짧게 “그렇게 하겠다”고 답했다. 면담은 약 4분간 이어졌고, 박 전 대통령은 곧바로 자리를 떠났다. 박 전 대통령의 국회 공식 방문은 2022년 5월 윤석열 당시 대통령 취임식 이후 3년 8개월 만이다.
이날 오전 11시 55분, 휠체어를 탄 장 대표는 로텐더홀에서 “더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다”며 “부패한 이재명 정권과 민주당을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 시작”이라고 말했다. 이후 국회 본청 정문에서 대기 중이던 구급차를 타고 병원으로 이송됐다.
홍윤기 기자
