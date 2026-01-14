부모 되고 싶다는 ‘에코붐 세대’… 올 합계출산율 0.9명 찍나[결혼, 다시 봄]

1990년대생 출산 연령대 진입 효과

71% “자녀 있어야”… 1년 새 10%P↑

치솟는 집값 등 경제적 부담은 여전

2026-01-15 12면

경기 오산에 사는 이성은(34)씨는 지난해 5월 결혼한 신혼부부이자 임신 4개월차 임산부다. 남편은 충남 천안에, 이씨는 인천에 근무하는 ‘장거리 커플’이었지만 먼저 결혼한 친구들의 조언으로 결혼에 대한 막연한 두려움을 떨쳐냈다고 했다. 이씨는 “남편과 자녀와 함께 채워나갈 시간들이 더욱 행복할 거라 확신해서 아이를 가졌다”고 말했다.2차 베이비붐 세대의 자녀인 ‘에코붐 세대’가 본격 출산 연령대에 진입하면서 바닥을 찍었던 합계 출산율이 반등 조짐을 보이고 있다. 결혼과 출산에 대한 만족감도 이전보다 뚜렷해지면서 합계 출산율이 0.8명대를 회복할 수 있다는 기대감이 나온다. 다만 여전히 가야 할 길이 멀다는 지적도 있다.14일 국가데이터처에 따르면 지난해 1~10월 평균 합계출산율은 0.80명 수준으로, 4년 만에 연간 기준 0.8명대 회복이 가능할 것으로 보인다. 합계출산율은 2021년 0.81명에서 2022년 0.78명, 2023년 0.72명까지 떨어진 뒤 2024년 0.75명으로 9년 만에 반등했다. 올해 전망도 밝다. 국회예산정책처는 합계출산율이 지난해 0.8명에서 올해 0.9명으로 단기 반등할 거라고 내다봤다.출산율 반등의 직접적인 동력으로는 ‘에코붐 세대’의 인구 효과가 꼽힌다. 2차 베이비붐 세대(1964~1974년생)의 자녀로 1990년대생 초중반에 태어난 이들이 30대 초반 주 출산 연령에 진입하면서 출생아 수가 늘어나기 시작했다는 것이다.결혼과 출산에 관한 인식 변화도 한 몫 했다. 저출산고령사회위원회 조사 결과를 보면, 지난해 3월 응답자 10명 중 7명(70.9%)은 “자녀가 있어야 한다”고 답했다. 2024년 3월 61.1%에서 10% 포인트 가까이 증가했다.다만 결혼·출산에 따르는 현실적 부담은 여전하다. 한국보건사회연구원이 2024년 한국·독일·일본·프랑스·스웨덴 5개국의 성인 1만 2500명을 조사한 결과, 출산에 따른 경제적 부담을 느낀다는 응답 비율은 한국이 92.7%로 5개국 중 가장 높았다.대전에 거주하는 송대근(35)씨도 “아이를 당장 1~2년 안에 갖고 싶어도 집값 오르는 속도를 생각하면 주저하게 되는 게 현실”이라고 토로했다. 연구원은 “출산에 대한 실질적인 제도적 지원을 강화하면 출산율에 긍정적인 변화가 나타날 여지도 있을 것”이라고 분석했다.손지연 기자