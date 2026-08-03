기획/연재 K-과학인재 아카데미 [포토] ‘K-과학인재 아카데미’ 고등학생 캠프 입소식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/plan/K-ScienceAcademy/2026/08/03/20260803500213 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-03 16:39 입력 2026-08-03 16:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 내빈 및 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자 이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 참석자들이 박수를 치고 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자 이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 참석자들이 박수를 치고 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자 이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 내빈 및 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자 이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 이찬 교수가 일정을 설명하고 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자 이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 강병철 서울대학교 농업생명과학대학 학장이 환영사를 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 내빈 및 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! K-과학인재 아카데미 캠프 대상자는? 고등학생 중학생