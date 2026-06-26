캠프페이지 부지 12만㎡ 도시재생 사업 속도… 기업혁신파크 내년 착공

춘천 현안 사업 중단 없이 추진

이미지 확대 강원 춘천시 캠프페이지 도시재생혁신지구 전경(왼쪽)과 조감도(가운데). 오른쪽은 춘천시 남산면 광판리 기업혁신파크 조감도.

춘천시 제공

세줄 요약 캠프페이지 12만㎡ 용도 변경 추진

기업혁신파크 내년 착공 목표

수열에너지 클러스터 분양 박차

2026-06-26 20면

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육동한 강원 춘천시장이 6·3지방선거에서 재선에 성공해 시 현안 사업들이 중단 없이 추진된다. 일자리 창출을 위한 굵직한 개발 사업과 교통망 확충, 원도심 활성화가 속도를 낼 것으로 보인다.춘천시는 캠프페이지 도시재생혁신지구 사업 추진을 위한 도시기본계획 변경, 주한미군공여지역 발전종합계획 변경 신청서를 이르면 9월 도에 제출한다고 25일 밝혔다. 이 계획들이 변경되면 캠프페이지 부지 50만㎡ 중 12만㎡의 용도가 공원에서 상업시설로 전환돼 도시재생혁신지구 사업에 본격 착수할 수 있다. 2029년 완공을 목표로 한 도시재생혁신지구는 VFX(시각효과)가 중심이 된 첨단산업단지와 영상스튜디오, 컨벤션센터 등으로 이뤄진다. 캠프페이지에서 도시재생혁신지구를 뺀 나머지 38만㎡는 공원으로 조성된다. 사업비 3500억원은 시와 주택도시보증공사(HUG)가 출자해 설립할 리츠(부동산투자회사)가 도시재생혁신지구 임대, 분양 수익으로 조달한다.기업혁신파크 조성 사업은 내년 착공을 앞두고 있다. 이 사업은 2033년까지 남산면 광판리에 첨단산업과 주거, 교육, 문화시설이 어우러진 복합도시를 민간 주도로 만드는 것으로 면적이 여의도의 1.25배인 363만㎡에 달한다. 앞서 2024년 3월 국토교통부가 주관한 기업혁신파크 공모에 시가 선정됐고, 지난해 9월에는 더존비즈온을 사업 시행자로 바이오테크이노밸리를 설립했다. 시와 도는 추후 바이오테크이노밸리에 출자자로 참여한다. 1조원이 넘는 사업비는 바이오테크이노밸리가 기업혁신파크 부지를 분양해 마련한다.시는 수열에너지 클러스터 부지 분양에도 박차를 가한다. 클러스터는 동면 지내리 81만 5000㎡ 부지에 수열에너지를 기반으로 한 데이터센터 집적단지와 스마트팜 단지 등을 갖춰 2028년 완공된다. 평균 온도가 9.5도인 소양강댐의 심층수를 데이터센터에서 나오는 열을 식혀주는 냉각수로 사용해 전력 사용을 줄이며 탄소중립에도 기여한다.시는 제2경춘국도, 서면대교 건설 등 교통망 확충에도 공을 들인다. 경기 남양주 화도 금남 분기점에서 춘천 서면 당림리까지 33.6㎞를 잇는 제2경춘국도가 2029년 완공되면 이동 시간이 50분대에서 30분대로 줄어든다. 중도와 서면 금산리를 연결하는 길이 1.23㎞의 서면대교도 2029년 완공을 목표로 하고 있다. 서면대교가 놓이면 서면에서 도심을 오가는 거리가 9.7㎞에서 3.6㎞로 줄어 소요 시간이 17분에서 7분으로 단축된다.시는 원도심을 되살리기 위해 리본(re-born) 시티 프로젝트도 가동한다. 원도심 빈 상가를 활용해 가칭 춘리단길을 조성하고, 육림고개~중앙시장~명동에서 축제도 개최한다. 명동 지하상가에 에스컬레이터를 설치하는 방안도 검토한다.시 관계자는 “민선 9기는 8기에서 갖춰 놓은 기반을 바탕으로 시민 여러분이 체감할 수 있는 결과를 완성하는 시기”라며 “각 사업을 체계적이고 속도감 있게 추진해 시민 삶의 변화를 이끌겠다”고 말했다.춘천 김정호 기자