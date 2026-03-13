김시균 대표 “수소 핵심 부품·소재로 미래 에너지 시대 경쟁력 확보”

정밀 기술·빠른 대응이 경쟁력

올 매출 4500억·9% 배당 목표

이미지 확대 김시균 유아이엘 대표

2026-03-13 B4면

김시균 유아이엘 대표는 지난 10일 “중장기적으로 수소 관련 부품·소재 분야를 통해 미래 에너지 시대 경쟁력을 확보하겠다”며 수소 사업 진출 계획을 밝혔다.김 대표는 이날 경기 파주시 광탄면 유아이엘 본사에서 진행한 서울신문과의 인터뷰에서 “수소 산업은 앞으로 친환경 에너지 산업의 핵심 축이 될 것”이라며 “기존 모바일 부품과 전자담배, 전장 부품 사업에 더해 수소 생산 기술을 회사의 네 번째 핵심 사업으로 육성할 계획”이라고 말했다.유아이엘은 수전해 기술을 보유한 고객사의 연구·개발(R＆D) 단계에서 필요한 일부 핵심 부품 공급을 추진하고 있다. 김 대표는 “해당 제품은 금형 설계와 정밀 가공 기술이 결합된 고부가가치 부품”이라고 설명했다.성장 전략도 제시했다. 그는 “기존 사업의 안정적인 성장과 전장 사업 인수합병(M＆A), 신사업 진출 등을 통해 5년 내 연매출 1조 원 이상 규모의 기업으로 도약하는 것이 목표”라고 강조했다. 올해 목표 매출로는 지난해보다 8.40% 증가한 4500억원, 영업이익 목표는 5.20% 늘어난 235억원을 제시했다.김 대표는 회사의 경쟁력으로 정밀 제조 기술과 빠른 고객 대응 능력을 꼽았다. 그는 “글로벌 기업들과의 협업 경험을 통해 품질과 납기 경쟁력을 지속적으로 확보해 왔다”고 밝혔다. 주주 환원 정책과 관련해서는 “상법 개정 논의 이전부터 자사주 소각을 포함한 주주 환원 정책을 검토해 왔다”며 “올해 약 9% 수준의 시가배당률에 해당하는 기말 배당을 준비하는 등 주주 가치 제고를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다. 이어 “코스닥 시장을 대표하는 일류 중견기업으로 성장해 나가겠다”고 덧붙였다.장진복 기자