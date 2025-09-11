“극단적 재난 잦은 기후변화…취약층 사회안전망 늘릴 것”

김동연 경기도지사의 포부

“극단적 기후 재난이 잦은 상황에서 기후변화에 취약한 계층의 사회안전망을 확대하는 게 경기도가 할 일입니다.” ‘기후 전도사’ 김동연 경기지사는 10일 서울신문과의 인터뷰에서 이같이 강조했다. 김 지사는 지난 2일 열린 ‘2025 청정대기 국제포럼’에서 “이재명 국민주권 정부와 함께 기후 정책의 새 길을 열겠다”는 포부를 밝히기도 했다. 다음은 김 지사와의 일문일답.-‘경기 기후보험’과 ‘경기 기후플랫폼’ 도입 배경은.“국민의 생명 및 안전과 밀접한 관계가 있는 안보나 치안을 국가나 지방정부가 책임지듯 기후위기 대응도 국가나 지방정부에서 책임져야 할 공공재다. 경기도는 기후위기 시대에 도민의 건강과 안전을 지키고 기후 취약계층의 건강 불평등을 해소하기 위한 실질적인 방안으로 무엇이 있을까, 공공재인 기후위기 대응에 있어 경기도가 어떤 역할을 해야 할까 하는 고민으로 경기 기후보험을 도입했다. 경기 기후플랫폼은 기후위기에 대한 공공기관의 효과적 대응 및 탄소 중립 실현을 위한 도민과 기업의 자발적 참여를 위해 만든 정책이다.”-경기 기후보험을 특별히 기후 취약계층에 더 추가 지원하는 이유는.“경기 기후보험은 전 도민을 대상으로 하지만 기후 취약계층에게는 특약을 통해 좀더 두텁게 지원한다는 특징이 있다. 기후 취약계층인 방문건강관리사업 대상은 기본 보장 항목에 더해 온열질환이나 한랭질환 시 입원비 일당 10만원, 기상특보일 병의원 방문 시 교통비 2만원, 기후재해에 사설 구급차 이용 시 50만원 한도 지원, 기후재해 정신적 피해 시 회당 10만원을 추가 지원한다.”-경기 기후플랫폼 중 도민들에게 꼭 소개하고 싶은 기능이 있다면.“올해 폭염 때문에 전기료 걱정하는 분들이 많으실 텐데 단독주택에 거주하는 분들이라면 기후플랫폼의 ‘에너지 절감’ 메뉴에 들어가면 그린 리모델링 시뮬레이션을 해 볼 수 있다. 공동주택에 거주하는 분들은 거주 아파트의 계약 전력, 월별 전기 소비 현황을 주변 단지와 비교해서 한눈에 확인할 수 있다. 에너지 절감을 위해 태양광 설치라든가 계약 전력 변경, 누진 관리 등 에너지 절감 가이드를 제공하며 가이드에 따른 절감 효과도 월별 또는 연간 절감 금액으로 알 수 있다.”-경기 기후플랫폼, 앞으로의 발전 방향은.“기후플랫폼 서비스가 시작된 이후 많은 곳에서 협업 제안을 해 오고 있다. 민간·공공과의 데이터 공유 및 협력을 통해 도민, 기업, 공공기관에 유용한 기후 정보를 더 밀도 있게 제공하는 기후 데이터 허브로 자리잡을 수 있게 할 계획이다. 경기도가 올해 말 ‘경기기후위성 1호기’ 발사를 앞두고 있는데, 기후 위성으로 얻어지는 경기도의 도심과 기후변화 정보를 기후플랫폼을 통해 분석해 제공하게 된다면 한층 더 발전된 모습을 보실 수 있을 것이다.”안승순 기자