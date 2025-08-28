중국위해 이빨 새긴 전투기 몬 美조종사[월드핫피플]

이미지 확대 2차 세계대전에서 중국을 위해 일본과 싸웠던 미국 전투기 ‘플라잉 타이거’. 출처: 미국 항공우주박물관

이미지 확대 1934년 보잉 P-12 E 앞에 서 있는 클레어 리 체놀트. 출처: 미국 항공우주박물관

날카로운 이빨과 번뜩이는 눈알이 그려진 전투기 ‘비호대(플라잉 타이거)’는 2차 세계대전 당시 중일전쟁에서 일본군을 벌벌 떨게 만든 중국인들의 수호신이었다.1941년 후반부터 1942년 중반까지 중국과 동남아시아 상공에서 일본 공군과 싸웠던 ‘비호대’는 미국 의용대로 출발했다가 이후 공식적으로 미 공군에 편입됐다.‘플라잉 타이거’를 만든 클레어 리 체놀트 장군의 후손이 오는 9월 3일 중국 베이징에서 세계 2차대전 전승 80주년을 기념해 열리는 열병식에 초대됐다.미국과 중국의 협력을 상징하는 인물 중 한 명으로 미 전투기 조종사의 후손이 중국의 군사력을 과시하는 행사에 참석하는 것이다.체놀트 장군을 기리는 동상이 중국 후난성 지장의 비호대 기념관(플라잉 타이거스 메모리얼)에 세워져 있을 정도로 중국에서 그는 영웅 대접을 받고 있다.퇴역 미 공군 조종사들을 이끌고 2차 대전의 전략적 요충지였던 중국 지장에 와서 비행장을 만들고 일본군과 싸웠다.비호대의 활약으로 일본군의 보급은 끊겼으며 결국 중국은 지장에서 일본의 항복을 받아낼 수 있었다.1937년 처음 중국에 온 체놀트 장군은 이후 중일전쟁이 발발하자 장제스의 항공 고문이 되어 중국 조종사를 가르쳤다.체놀트 장군은 약 300명의 미국인 용병을 모집해 우세한 장비를 갖춘 일본군과 싸우면서 중국에서 미국의 군사력을 상징하는 존재가 됐다.비영리 단체인 중미 항공 유산 재단의 제프리 그린 회장은 다음 달 2~3일 중국 수도에서 열리는 2차 대전 전승 행사에 초대받았다고 말했다.중국은 도널드 트럼프 대통령의 취임으로 야기된 2차 미중 무역전쟁 속에 미국과의 관계 개선을 위해 ‘비호대’와 같은 미중 협력 사례를 알리는 데 혈안이다.특히 시진핑 중국 국가주석은 2023년 11월 미국을 방문해 당시 조 바이든 대통령과 정상 회담을 가진 뒤 5년간 5만명의 청소년을 중국으로 초청하겠다고 약속했으며 이를 지키고 있다.이번 열병식에는 김정은 북한 국무위원장을 포함해 모두 26명의 외국 정상이 참석할 예정이다.특히 사상 최초로 김 위원장이 다자 외교 무대에 등장하는 데다 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 참석을 확답한 상황이라 북중러 3국 정상이 처음으로 한데 모일 전망이다.윤창수 전문기자