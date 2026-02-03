[인사]
■문화체육관광부 △예술인권리보호과장 문지희
■국토교통부 ◇과장급 전보△공간정보진흥과장 조숙현
■해양수산부 ◇국장급 전보△해사안전국장 이수호△중앙해양안전심판원 심판관 최성용◇과장급 전보△수출가공진흥과장 임창현
■우주항공청 △국제협력담당관 김정훈△우주항공산업기반과장 정관우
■한국콘텐츠진흥원 △글로벌혁신부문 경영전략본부장 엄윤상△글로벌혁신부문 콘텐츠수출본부장 박인남△방송영상본부장 전우영△게임신기술본부장 김성준△콘텐츠IP진흥본부장 이도형△콘텐츠기반본부장 구경본
■KBS △보도시사본부 선거방송기획단장 박진영△전주방송총국 보도국장 한주연△대전방송총국 기술국장 장재경△대전방송총국 총무국장 김창민△청주방송총국 보도국장 구병회△춘천방송총국 편성제작국장 안진
■EBN △첨단산업부장 조재범△미래산업부장 권영석△건설부동산팀장 이승연
■OBS경인TV △보도본부장(부사장 겸임) 박진용△미디어본부장(상무) 차규남
