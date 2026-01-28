[인사]
수정 2026-01-28 23:56
입력 2026-01-28 23:56
■문화체육관광부 △소통협력과장 안미란△소통기반과장 김재현△해외홍보기획과장 정은영△해외홍보콘텐츠과장 김미경
■인사혁신처 ◇과장급전보△인재기획담당관 이영인△기획재정담당관 안석△인사혁신기획과장 이은경△심사임용과장 유지만△인재개발과장 송지연△성과평가과장 이은효△윤리정책과장 강수진△교육지원과장 김승영△신규자교육과장 김주환△관리자교육과장 문현정△스마트개발과장 엄지호
■국가유산청 △고도보존육성팀장 유철△무형유산정책과장 정영훈△무형유산예능과장 이동융△한국전통문화대 총무과장 이동순△국립해양유산연구소 기획운영과장 이광구
2026-01-29 23면
