메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[인사]

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-01-28 23:56
입력 2026-01-28 23:56
■문화체육관광부 △소통협력과장 안미란△소통기반과장 김재현△해외홍보기획과장 정은영△해외홍보콘텐츠과장 김미경

■인사혁신처 ◇과장급전보△인재기획담당관 이영인△기획재정담당관 안석△인사혁신기획과장 이은경△심사임용과장 유지만△인재개발과장 송지연△성과평가과장 이은효△윤리정책과장 강수진△교육지원과장 김승영△신규자교육과장 김주환△관리자교육과장 문현정△스마트개발과장 엄지호

■국가유산청 △고도보존육성팀장 유철△무형유산정책과장 정영훈△무형유산예능과장 이동융△한국전통문화대 총무과장 이동순△국립해양유산연구소 기획운영과장 이광구
2026-01-29 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기