피플 동정 손주석 한국석유공사 신임 사장 취임식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/face/2026/03/05/20260305500225 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-05 15:56 입력 2026-03-05 15:56 이미지 확대 손주석 한국석유공사 신임 사장이 취임사를 하고 있다. 한국석유공사 제공 손주석 한국석유공사 신임 사장이 5일 울산 혁신도시에 있는 석유공사 본사에서 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다. 이날 손 사장은 석유공사 노동조합과 함께 ‘노사공동 협력 선언식’을 개최하고 노사 파트너십을 통한 경영 위기 극복을 위해 적극 협력하기로 했다. Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지