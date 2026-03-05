손주석 한국석유공사 신임 사장 취임식

이미지 확대 손주석 한국석유공사 신임 사장이 취임사를 하고 있다. 한국석유공사 제공

손주석 한국석유공사 신임 사장이 5일 울산 혁신도시에 있는 석유공사 본사에서 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다. 이날 손 사장은 석유공사 노동조합과 함께 ‘노사공동 협력 선언식’을 개최하고 노사 파트너십을 통한 경영 위기 극복을 위해 적극 협력하기로 했다.