●김현대(전 한겨레신문 대표이사·한국사회가치연대기금 이사장)씨 별세, 박미영(전 건국대 강사)씨 남편상, 김태은(대한항공 과장)·시원(롯데손해보험 책임)씨 부친상 = 8월 31일 신촌세브란스병원, 발인 4일. (02)2227-7500●이안강씨 별세, 김찬동(나주문화재단 대표이사)·윤동(서각예술가)·인동(전 연세대 강사)씨 모친상=1일 신촌세브란스병원, 발인 3일. (02)2227-7500 2025-09-02 32면