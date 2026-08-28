박수현 지사, 교황 만나 충남 방문 요청

내년 세계청년대회 방한 때 초청

이미지 확대 박수현(오른쪽) 충남지사가 26일(현지시간) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 교황 레오 14세를 알현하고 있다. 가운데는 유흥식 추기경.

충남도 제공

세줄 요약 레오 14세 교황 면담, 충남 방문 요청

세계청년대회 계기, 순교지 연계 구상 제시

동양의 산티아고길 조성, 서한문 전달

2026-08-28 23면

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박수현 충남지사가 레오 14세 교황을 ﻿만나 내년 국내에서 개최되는 세계청년대회 기간 충남 방문을 요청했다. 충남에 산재한 천주교 순교지 등을 엮어 세계인이 찾는 ‘동양의 산티아고길’을 만들고 싶다는 뜻도 교황에게 전달했다.27일 충남도에 따르면 유럽 출장 중인 박 지사는 26일(현지시간) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 열린 교황 일반 알현에 참가해 교황과 대화를 나눴다. 박 지사는 교황에게 충남은 ‘순교자의 땅’이라는 점을 강조하며 내년 8월 서울에서 열리는 천주교 세계청년대회 방한을 계기로 충남 방문을 요청했다.충남엔 27개 순교 성지가 있다. 2014년 프란치스코 교황은 충남 방문 때 깊은 감동을 받은 뒤 해미성지를 국제성지로 지정했다. 박 지사는 “순교자 땅인 충남이 세계 청년들과 함께 우리 사회가 지향해야 할 공동체 정신과 삶을 존중하는 정신 등에 많은 도움이 될 것이라고 말씀드리며 충남 방문을 요청했다”며 “교황께서 미소로 끄덕여 주셨다”고 전했다.또 박 지사는 교황 일반 알현 이후 로마 교황청 성직자부 회의실에서 유흥식 추기경을 만나 교황에게 서한문을 전달해 달라고 요청했다. 박 지사가 직접 작성한 서한문에는 충남 방문 요청과 함께 동양의 산티아고 길을 만들고 싶다는 구상 등이 담겼다. 그는 “충남에 있는 수많은 천주교 순교지를 연결한다면 세계인이 찾는 순례 코스가 될 수 있다”고 설명했다.천주교 세계청년대회는 교황과 전 세계 청년이 함께 모이는 행사다. 내년 8월 3일부터 6일 동안 서울에서 본대회가 열린다. 앞선 7월 29일부터 8월 2일까지 국내 각 교구에서 행사를 진행한다.홍성 이종익 기자