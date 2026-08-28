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박수현 지사, 교황 만나 충남 방문 요청

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-08-28 01:10
입력 2026-08-28 01:10

내년 세계청년대회 방한 때 초청

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박수현(오른쪽) 충남지사가 26일(현지시간) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 교황 레오 14세를 알현하고 있다. 가운데는 유흥식 추기경. 충남도 제공
박수현(오른쪽) 충남지사가 26일(현지시간) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 교황 레오 14세를 알현하고 있다. 가운데는 유흥식 추기경.
충남도 제공


박수현 충남지사가 레오 14세 교황을 ﻿만나 내년 국내에서 개최되는 세계청년대회 기간 충남 방문을 요청했다. 충남에 산재한 천주교 순교지 등을 엮어 세계인이 찾는 ‘동양의 산티아고길’을 만들고 싶다는 뜻도 교황에게 전달했다.

27일 충남도에 따르면 유럽 출장 중인 박 지사는 26일(현지시간) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 열린 교황 일반 알현에 참가해 교황과 대화를 나눴다. 박 지사는 교황에게 충남은 ‘순교자의 땅’이라는 점을 강조하며 내년 8월 서울에서 열리는 천주교 세계청년대회 방한을 계기로 충남 방문을 요청했다.

충남엔 27개 순교 성지가 있다. 2014년 프란치스코 교황은 충남 방문 때 깊은 감동을 받은 뒤 해미성지를 국제성지로 지정했다. 박 지사는 “순교자 땅인 충남이 세계 청년들과 함께 우리 사회가 지향해야 할 공동체 정신과 삶을 존중하는 정신 등에 많은 도움이 될 것이라고 말씀드리며 충남 방문을 요청했다”며 “교황께서 미소로 끄덕여 주셨다”고 전했다.

또 박 지사는 교황 일반 알현 이후 로마 교황청 성직자부 회의실에서 유흥식 추기경을 만나 교황에게 서한문을 전달해 달라고 요청했다. 박 지사가 직접 작성한 서한문에는 충남 방문 요청과 함께 동양의 산티아고 길을 만들고 싶다는 구상 등이 담겼다. 그는 “충남에 있는 수많은 천주교 순교지를 연결한다면 세계인이 찾는 순례 코스가 될 수 있다”고 설명했다.

천주교 세계청년대회는 교황과 전 세계 청년이 함께 모이는 행사다. 내년 8월 3일부터 6일 동안 서울에서 본대회가 열린다. 앞선 7월 29일부터 8월 2일까지 국내 각 교구에서 행사를 진행한다.

홍성 이종익 기자
세줄 요약
  • 레오 14세 교황 면담, 충남 방문 요청
  • 세계청년대회 계기, 순교지 연계 구상 제시
  • 동양의 산티아고길 조성, 서한문 전달
2026-08-28 23면
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