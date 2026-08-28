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송종욱 전 광주은행장 국회의장 자문관 위촉

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김헌주 기자
김헌주 기자
수정 2026-08-28 01:10
입력 2026-08-28 01:10

정승·문철우·고삼석 등과 활동

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송종욱 전 광주은행장
송종욱 전 광주은행장


송종욱 전 광주은행장 등이 27일 국회의장 직속 자문관으로 위촉됐다.

조정식 의장은 이날 국회 본관 의장접견실에서 송 전 은행장, 정승 전 한국농어촌공사 사장, 문철우 성균관대 교수, 고삼석 동국대 석좌교수를 자문관으로 위촉했다.

금융경제 자문관에 위촉된 송 전 은행장은 광주은행장을 3연임하고 JB금융그룹 부회장을 지냈고, 더불어민주당 호남발전특별위원회 경제금융분과위원장을 맡고 있다. 농림수산식품부 2차관, 식품의약품안전처장을 지낸 정 전 사장은 혁신성장 자문관, 문 교수와 고 교수는 각각 미래경제성장, 문화·방송·통신 자문관에 위촉됐다.

조 의장은 “경제 활력을 높이고 국민의 삶을 개선할 수 있는 정책 제안과 함께 국회에 제출된 법안 가운데 중요하게 살펴야 할 사안에 대해서도 적극적으로 의견을 주시길 바란다”고 당부했다.

김헌주 기자
2026-08-28 23면
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