호반그룹, 방글라데시 식수환경 개선 나서

스마트 정수 시스템 ‘블로스’ 설치

지오그리드와 안전한 물공급 지원

이미지 확대 방글라데시-한국 기술훈련센터(BKTTC) 학생과 교직원들이 지난 14일 호반그룹과 지오그리드가 설치한 정수시스템을 통해 깨끗해진 물을 이용하고 있다.

호반그룹 제공

세줄 요약 방글라데시 케라니간지 식수 개선 사업 추진

지오그리드와 스마트 정수시스템 블로스 설치

공공기관·교육시설 대상 안전한 물 공급

2026-08-26 23면

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호반그룹이 국내 스타트업과 함께 식수 환경 개선이 필요한 방글라데시 지역에 안전한 물 공급을 지원하고 나섰다.호반그룹은 워터테크 기업 지오그리드와 지난 10일부터 14일까지 방글라데시 케라니간지 지역의 공공기관과 교육시설에 통합형 스마트 정수시스템 ‘블로스’(BLOS)를 설치했다고 25일 밝혔다.이번 사업은 우리 정부와 한국국제협력단(KOICA)이 함께하는 ‘KOICA CTS 프로그램’의 일환이다. 안전한 식수를 제공해 현지 주민과 교육시설 이용자의 식수 환경 개선과 수인성 질병 예방에 기여하는 것이 목표다.호반그룹과 지오그리드는 지난 6월 현지 실사를 통해 원수 특성과 음수 시설, 급수 배관, 설치 여건 등을 조사했다. 관계 기관 협의를 거쳐 지역 행정기관(UNO) 본관과 방글라데시-한국 기술훈련센터(BKTTC)를 대상지로 선정하고 시설별 급수 여건과 수질 특성에 맞춰 시스템을 설계·설치했다. 케라니간지는 호반그룹 건설 계열 호반산업이 대외경제협력기금(EDCF) 사업과 연계해 ICT 교육센터를 건립하고 있는 지역이다.이번 프로젝트에 설치된 블로스는 정수·살균과 배관 관리, 실시간 수질 모니터링을 결합한 통합형 스마트 정수시스템이다. 현장 수질에 맞춰 정수·살균 방식을 적용하고 이온화 기술로 배관 내 녹과 침전물 등을 관리한다. 센서를 통해 수질과 물 사용량, 시스템 상태 등을 실시간으로 확인할 수 있다.호반그룹은 지오그리드와 함께 앞으로 6개월간 스마트 정수시스템을 운영하며 수질 개선 효과와 운영 안정성을 검증할 계획이다. 교육시설 이용자와 인근 주민 등 1000명 이상이 직간접적﻿ 혜택을 받을 것으로 기대된다.하종훈 기자