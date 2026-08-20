50년 된 ‘한화 더플라자’ 7성급 호텔로 변신한다

이미지 확대 더 플라자 리모델링 조감도.

한화호텔앤드리조트 제공

2026-08-20 23면

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개관 50주년을 맞이한 서울 중구 ‘더 플라자’ 호텔이 글로벌 VIP를 겨냥해 7성급 하이엔드 호텔로 거듭난다. 한화호텔앤드리조트는 다음달 30일부터 호텔 영업을 일시 중단하고 내년 초부터 약 3년간 전면 리모델링 공사를 진행한다고 19일 밝혔다. 대규모 리모델링은 2010년 이후 16년 만이다.이번 리모델링의 핵심은 각국 정부 고위 관계자, 글로벌 기업인과 같이 정상급 글로벌 VIP를 겨냥한 고급화다. 기존 디럭스 위주의 객실을 최상위급 스위트 객실로 바꾸고, 프리미엄 비즈니스 공간 및 클럽 라운지를 대폭 확장한다. 미쉐린 스타 레스토랑 등 세계적 수준의 파인다이닝을 유치하는 한편 글로벌 럭셔리 독립 호텔 연합체인 ‘더 리딩 호텔스 오브 더 월드’(LHW) 가입도 추진한다. 다만 반세기 동안 쌓아 온 역사를 보존하는 차원에서 건물 외관은 설립 초기 디자인을 유지한다.리모델링 후 호텔 외벽에 전용 엘리베이터를 설치해 서울시청과 덕수궁, 광화문 등을 한눈에 조망할 수 있는 옥상정원을 시민에게 개방할 예정이다.김현이 기자