19일 여의도서 빅뱅 데뷔 20주년 팬 이벤트

LED 배·분수쇼 등 부대행사 마련

이미지 확대 5m ‘뱅봉 크라운’ 앞에서 찰칵 롯데백화점이 ‘빅뱅’ 데뷔 20주년을 기념해 서울 송파구 석촌호수 주변에 빅뱅의 응원봉 ‘뱅봉’을 모티브로 한 5m 높이의 ‘뱅봉 크라운’ 조형물을 설치한 가운데 지난 15일 시민들이 조명 앞에서 사진을 찍고 있다.

롯데백화점 제공

2026-08-17 23면

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서울시는 19일 여의도 한강공원 물빛무대 일대에서 열리는 빅뱅﻿ 데뷔 20주년 ﻿기념﻿ ‘쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 20주년×한강 콜라보레이션’에 맞춰 다양한 부대행사를 마련한다고 16일 밝혔다.물빛무대 인근 수상에는 대형 발광다이오드(LED) 전광판을 탑재한 배를 띄우고 둔치에도 대형 LED 스크린을 설치해 행사 현장을 여러 곳에서 즐길 수 있도록 한다.기네스 세계기록에 등재된 세계에서 가장 긴 교량분수인 ‘달빛무지개분수’에서는 행사 일주일 전부터 빅뱅의 음악에 맞춘 분수쇼를 선보인다. 뚝섬한강공원 내 체험형 복합문화공간 ‘한강플플’의 한강 파노라마존 대형 LED와 한강버스 주요 선착장 5곳(여의도·망원·압구정·잠실·뚝섬)의 옥외 전광판에서도 행사 전날까지 티저 영상을 송출한다.박진영 시 미래한강본부장은 “세계적인 K팝 콘텐츠와 한강의 아름다운 자연·수변 공간이 만나 서울을 찾는 국내외 관광객﻿에게 특별한 경험을 선사할 것”이라며 “앞으로도 한강을 전 세계인이 찾고 싶어 하는 매력적인 K컬처 명소이자 글로벌 문화관광도시 서울을 대표하는 공간으로 발전시키겠다”고 말했다.이범수 기자