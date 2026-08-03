K-과학인재 아카데미 고등학교 캠프 입소식

이미지 확대 K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식이 3일 서울대학교 관악캠퍼스에서 열렸다. 입소식에 참석한 주요인사들이 학생, 멘토들과 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 세번째부터 김영락 호반그룹 전무, 이찬 서울대 교수, 강병철 서울대 농업생명과학대 학장, 한준규 서울신문 상무, 이진호 전자신문 실장 2026.8.3 도준석 전문기자

이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 강병철 서울대학교 농업생명과학대학 학장이 환영사를 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자

이미지 확대 3일 서울대학교 관악캠퍼스에서 열린 K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식에서 강병철 서울대 농업생명과학대장(앞줄 왼쪽 두 번째) 등 주요 인사들과 참가 학생들이 박수를 치고 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자

이미지 확대 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 융합관에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프 입소식’에서 이찬 교수가 일정을 설명하고 있다. 2026.8.3 도준석 전문기자

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서울신문이 주관하고 호반그룹이 주최하는 ‘2026 K-과학인재 아카데미-고등학생 캠프’가 3일 서울대 관악캠퍼스에서 막을 올렸다. 과학 분야 진로를 희망하는 전국의 고등학생이 서울대 연구실에서 첨단 과학기술을 체험하는 2박 3일간의 일정이다.참가 학생들은 실험·실습, 진로 특강, 디자인씽킹 워크숍, 서울대 재학생 멘토링 등을 통해 과학적 탐구 역량과 창의적 문제 해결 능력을 키우게 된다. 모든 프로그램은 서울대 첨단융합학부 이찬 교수 연구실이 기획했다.지난 6월 9일부터 23일까지 모집한 지원자 약 300명 가운데 최종 30명이 선발돼 10대 1의 경쟁률을 기록했다. 선발된 학생은 남학생 14명, 여학생 16명이며, 고1(15명), 고2(10명), 고3(5명) 학생이 두루 참여했다. 과학고(대전과학고, 전남과학고)와 국제고 학생들도 함께 한다.정연호 기자