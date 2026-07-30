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서울 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 세 번째 코스는 광진교

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-07-30 01:02
입력 2026-07-30 00:31

새달 2·9일… 요가 등 콘텐츠 강화

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오세훈(앞줄 가운데) 서울시장이 지난 12일 여의도공원과 마포대로에서 열린 ‘쉬엄쉬엄 모닝’에서 기념사진을 찍고 있다. 서울시 제공
오세훈(앞줄 가운데) 서울시장이 지난 12일 여의도공원과 마포대로에서 열린 ‘쉬엄쉬엄 모닝’에서 기념사진을 찍고 있다.
서울시 제공


도로가 시민을 위한 운동장으로 바뀌는 ‘쉬엄쉬엄 모닝’이 다음달 2, 9일 광진교 일대에서 열린다.

29일 서울시는 “오전 7시부터 광나루한강공원에서 출발해 광진교를 걸으며 한강 풍경을 즐기는 쉬엄쉬엄 모닝 코스를 운영한다”고 밝혔다. 광나루한강공원 일대는 천호역에서 광진교까지 도보로 접근할 수 있어 접근성이 높다.

쉬엄쉬엄 모닝은 주말 아침에 체력에 맞춰 자전거를 타거나 유아차, 반려동물과 걸을 수 있는 서울형 아침 운동 프로그램이다. 앞선 여의도 한강공원과 서울광장에서 열린 행사에서는 총 6807명이 찾았다. 이번이 올해 들어 세 번째다.

지역 특성을 살린 콘텐츠도 강화된다. 한강 교각 내부에 조성된 복합문화공간 ‘광진교 8번가’에서 요가 클래스가 열린다. 오전 8시부터 10시 30분까지 회차당 30명씩 15분마다 선착순으로 참여할 수 있다. 내부 거울 포토존과 카페 난간에는 인증사진을 남길 수 있는 촬영 소품도 설치된다. 소셜미디어(SNS)에 사진을 남기면 추첨을 통해 기념품도 증정한다.


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조성호 시 관광체육국장은 “앞으로도 시민 의견을 반영해 서울 곳곳의 매력을 살린 코스를 지속해 선보일 것”이라고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 광진교 일대서 쉬엄쉬엄 모닝 개최
  • 광나루한강공원 출발, 걷기·자전거 참여
  • 광진교 8번가 요가·사진 이벤트 운영
2026-07-30 23면
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