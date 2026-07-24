HSAD, 관광공사와 ‘AI 최적화’ 관광 마케팅 추진

인천펜타포트 등 축제 10곳 적용

2026-07-24 23면

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HSAD가 한국관광공사와 손잡고 생성형 인공지능(AI) 시대에 맞춘 관광 마케팅 강화에 나선다.HSAD는 한국관광공사와 ‘생성형 엔진 최적화(GEO) 기반 AI 마케팅’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. GEO는 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI가 브랜드와 콘텐츠를 정확하게 이해하고 답변에 활용할 수 있도록 정보를 설계·최적화하는 기법이다. 양사는 문화체육관광부와 관광공사가 세계적 축제로 육성하는 국내 축제 10곳을 대상으로 GEO 기반 AI 마케팅을 순차 적용할 계획이다. 첫 적용 대상은 이달 31일부터 다음 달 2일까지 인천 송도달빛축제공원에서 열리는 인천펜타포트 뮤직 페스티벌이다.HSAD는 자체 개발한 GEO 솔루션과 ‘GEO 스코어링 대시보드’를 활용해 생성형 AI에서 브랜드와 콘텐츠의 언급·인용도를 분석하고 마케팅 성과를 지속적으로 고도화할 방침이다.민나리 기자