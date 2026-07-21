LG·유네스코, 무료 ‘글로벌 AI 윤리교육’ 론칭

온라인 플랫폼 ‘코세라’서 공개강좌

이미지 확대 LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 중구 유네스코 한국위원회에서 ‘인공지능(AI) 윤리 MOOC 프로젝트’ 글로벌 론칭 행사를 연 가운데 홍현익(왼쪽부터) 유네스코 한국위원회 사무총장, 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 기념사진을 찍고 있다.

LG 제공

2026-07-21 23면

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LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 중구 유네스코 한국위원회에서 ‘인공지능(AI) 윤리 MOOC(대중 개방형 온라인 코스) 프로젝트’를 론칭하고 전 세계 누구나 무료로 수강할 수 있는 교육과정을 공개했다. 행사에는 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 홍현익 유네스코 한국위원회 사무총장, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장 등이 참석했다.이번 프로젝트는 ﻿2024년 AI 서울 정상회의를 계기로 협약을 체결한 지 2년 만에 나온 첫 결실이다. 한국의 민간 AI 연구기관이 유엔 전문기구와 공동으로 콘텐츠를 기획·개발해 전 세계 대상 교육 프로그램을 개발한 것은 처음이다.LG AI연구원과 유네스코는 세계적인 AI 석학 앤드루 응이 설립한 온라인 공개강좌 플랫폼 ‘코세라’를 통해 세계 어디서나 접근이 가능한 AI 윤리 교육 프로그램을 제공한다.또 실사례를 기반으로 한 실습 과제를 통해 ‘AI 윤리 MOOC 프로젝트’를 연수 프로그램으로 확대한다. ﻿곽소영 기자