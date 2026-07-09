삼성복지재단, 20일 어린이집·유치원 원장 특강

‘내면소통 명상’ 주제 뇌과학 강연

세줄 요약 어린이집·유치원 원장 대상 특강 개최

명상·뇌과학 주제로 마음근력 강연

음악 명상·미술관 관람 기회 제공

2026-07-09 23면

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삼성복지재단이 오는 20일 ‘전국 어린이집·유치원 원장 특강 C＆I 데이(DAY)’를 개최한다고 8일 밝혔다.이번 행사에서는 영유아 교육기관 원장을 대상으로 ‘마음근력을 키우는 내면소통 명상’을 주제로 한 특강이 진행된다. 뇌과학 기반의 명상 분야 권위자인 김주환 연세대 교수가 강연을 통해 마음근력을 기르고 회복탄력성을 높이는 명상의 과정을 뇌과학적 관점에서 소개한다.이어 소아청소년 정신건강 전문의 김은주 강남세브란스병원 교수가 ‘아이들의 뇌 발달과 명상의 힘’을 주제로 강연한다.마지막으로 김 교수와 색소포니스트인 브랜든 최가 ‘음악과 함께하는 내면소통 명상’을 진행한다. 참석자들에게는 리움미술관에서 개최하고 있는 기획전 ‘다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956–1976’ 관람 기회도 제공한다.재단은 2022년부터 삼성의 교육·문화 인프라를 활용해 ‘원장 맞춤형 프리미엄 특강’을 제공해 왔다. 온·오프라인으로 동시에 진행되는 특강에 현재까지 약 2만 4000명이 참여했다.장진복 기자