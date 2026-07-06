대구치맥페스티벌 달군 청년 춤꾼들… LMS크루 버스킹

세줄 요약 대구치맥페스티벌서 LMS크루 버스킹 공연

K-팝·스트릿댄스 결합한 참여형 무대

관객 호응 속 축제 분위기 고조

이미지 확대 대구경북스트릿댄스협회 소속 LMS크루가 2026 대구치맥페스티벌에서 버스킹 공연을 성공적으로 마쳤다. 대구경북스트릿댄스협회 제공

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대구경북스트릿댄스협회 소속 LMS크루가 2026 대구치맥페스티벌에서 버스킹 공연을 성공적으로 마쳤다.6일 대구경북스트릿댄스협회에 따르면 LMS 크루는 지난 4일 오후 2·28기념주차장에 마련된 ‘치맥떼창클럽’에서 LMS크루가 버스킹 공연을 했다.공연에서는 케이팝과 스트릿댄스를 중심으로 역동적인 안무와 관객 참여형 퍼포먼스를 선보였다. 관람객들은 노래를 따라부르거나 춤을 함께 따라 추며 호응했다.한편, 대구경북스트릿댄스협회는 청년 댄서 육성과 스트릿댄스 문화 확산 등을 위해 공연과 교육, 문화행사 등을 이어오고 있다. 앞서 LMS크루는 지난 4월 동성로에서 지역 청소년 댄서 100여 명과 함께 랜덤플레이 댄스 공연을 벌여 눈길을 끌었다.김민중 대구경북스트릿댄스협회 회장은 “지역을 대표하는 축제에서 K-POP과 스트릿댄스의 매력을 많은 분들과 함께 나눌 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 다양한 공연을 통해 지역 문화 발전에 기여하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자