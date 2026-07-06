이호진 “재미있고 성장하는 배구 만들 것”

한국배구연맹 제9대 총재 취임

이미지 확대 이호진 한국배구연맹 신임 총재가 지난 3일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 한국배구연맹 총재 이·취임식에서 연맹기를 전달받은 뒤 흔들고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 KOVO 제9대 총재 취임, 3년 임기 시작

재밌는·성장하는·교류하는 배구 구상 발표

학생 선수 감소 대응과 국제 경쟁력 강화 강조

2026-07-06 23면

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이호진 태광그룹 회장이 한국배구연맹(KOVO) 제9대 총재로 취임하며 변화를 예고했다.이 총재는 지난 3일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 이·취임식을 열고 3년 임기를 시작했다. 그는 취임식에 앞서 열린 기자회견에서 “무거운 책임감과 사명감을 느낀다”면서 “재밌는 배구, 성장하는 배구, 교류하는 배구를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.당면 과제로 학생 선수 감소 문제를 언급한 이 총재는 “학원 스포츠와 연계를 강화하고 실업·아마추어 배구와 머리를 맞대 지속해 성장할 수 있는 생태계를 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다. 이어 “지도자뿐만 아니라 많은 외국인 선수가 V리그에서 뛰고 반대로 많은 국내 선수가 해외 리그에 진출했으면 좋겠다”면서 “선수들이 해외에서 뛰면 많은 것을 배우게 된다. 한국 배구의 국제 경쟁력 향상에도 도움이 될 것”이라고 강조했다.이 총재는 지난 2월부터 흥국생명 구단주를 맡았고 흥국생명이 2026~27시즌부터 3년간 V리그 타이틀스폰서로 나서면서 재정을 안정시켰다는 평가를 받는다.이 총재는 총재를 맡게 된 이유에 대해 “선친인 이임용 태광그룹 선대 회장은 1970년 한국실업배구연맹 회장을 역임하고 흥국생명 구단 전신인 태광산업 배구단을 창단하는 등 배구에 많은 애정을 쏟으셨다”며 “어머니는 태광그룹 산하 세화여중과 세화여고에 배구단을 창단하셨다”고 답했다.﻿류재민 기자