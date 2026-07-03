서울역사 어린이박물관 100일 만에 1만 8000명 관람

국내 유일 초등 3~4학년 전용관

‘출발! 한양탐험대’ 전시 큰 호응

한성백제박물관은 伊 건축 소개

이미지 확대 서울역사박물관 어린이박물관에서 어린이 관람객들이 남대문 전시물을 직접 체험하고 있다.

서울시 제공

2026-07-03 23면

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서울역사박물관은 4일 어린이박물관 개관 100일을 앞두고 1만 8000명의 관람객을 기록했다고 2일 밝혔다.지난 3월 초등학교 3~4학년을 대상으로 하는 국내 유일한 박물관으로 문을 연 이곳은 상설 전시 ‘출발! 한양탐험대’로 어린이 관람객들의 높은 호응을 얻었다. 출발! 한양탐험대는 개인 단말기 ‘패롱이’를 활용해 전시를 관람하는 어린이들이 관람 경로를 선택하고 미션을 수행하며 조선시대의 역사와 문화를 체험하는 ‘자기 주도 몰입형 체험 전시’다. 패롱이를 통해 지급받은 가상 화폐 ‘상평통보’를 활용해 물품을 구매하고 이를 활용해 조선시대 전시물과 연동해 정해진 임무를 수행하는 방식으로 진행된다. 서울역사박물관 홈페이지 예약을 통해 하루 총 4회, 회차별 정원 70명이 관람할 수 있다.한편 한성백제박물관은 7월에 이탈리아문화원과 함께 이탈리아 건축을 주제로 한 ‘같이 건설하자!’ 교육 프로그램을 운영한다. ﻿이탈리아의 역사와 건축문화를 어린이 눈높이에 맞춰 소개한다. 어린이가 건축과 디자인을 통해 이탈리아 문화를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성됐다. 참여를 원하면 3일 오전 10시부터 서울시 공공서비스예약을 통해 예약하면 된다.박재홍 기자