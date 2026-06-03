LGU+, 제대군인·유공자에게 알뜰폰 제공

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‘호국의 달’ 맞아 보훈마켓서 출시

이미지 확대 LG유플러스는 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 제대군인을 위한 생활 할인 앱 ‘모두의 보훈마켓’에 알뜰폰(MVNO) 중소사업자를 연계해, 앱 운영사와 알뜰폰 사업자 간 업무협약(MOU) 체결을 지원했다고 2일 밝혔다. 사진은 지난달 29일 진행된 협약식에서 기념촬영을 하는 모습. 왼쪽부터 정광필 아이즈비전 본부장, 박상준 찬스모바일 대표, 안한식 인스코리아 대표, 이향종 모두의 보훈마켓 대표, 박대용 LG유플러스 MVNO사업담당.

LG유플러스 제공

2026-06-03 23면

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LG유플러스는 호국보훈의 달을 맞아 국가유공자와 제대군인을 위한 생활 할인 앱 ‘모두의 보훈마켓’에 알뜰폰(MVNO) 중소사업자를 연계한 업무협약(사진·MOU) 체결을 지원했다고 2일 밝혔다. 모두의 보훈마켓은 국가보훈부가 보훈대상자에게 생활 밀착형 혜택을 제공하기 위해 지난해 11월 출범한 민간 주도 할인 앱이다.이번 협업은 보훈대상자가 실질적으로 통신비 부담을 덜 수 있도록 선택지를 제공하는 동시에, 알뜰폰 중소사업자의 영업 환경을 지원하기 위한 보훈 예우 활동의 일환이다. LG유플러스는 직접 요금제를 판매하거나 계약에 참여하지 않지만, 중소 알뜰폰 사업자와 모두의 보훈마켓 운영사 간 협업이 원활히 이뤄질 수 있도록 연계 역할을 맡았다.이번 MOU를 통해 모두의 보훈마켓 앱에는 6월 중순 알뜰폰 요금제가 새롭게 소개될 예정이다. ㈜아이즈비전, ㈜인스코리아, ㈜찬스모바일 등 3곳이 참여해 총 24개의 알뜰폰 요금제가 제공된다. 요금제 할인 폭은 약 20~30% 수준으로 3개월간 프로모션이 진행될 예정이다.곽소영 기자