모교 찾은 김혜경 여사 “교육은 사회를 변화시키는 힘”

120주년 ‘자랑스러운 숙명인상’
화제의 은쌍가락지 자선경매에
김혜경 여사가 21일 모교인 숙명여대 창학 120주년을 맞아 ‘자랑스러운 숙명인상’을 수상했다.
김 여사는 이날 서울 강남구의 한 호텔에서 열린 ‘숙명 창학 120주년 기념 전야제’에 참석했다. 문시연 숙명여대 총장은 김 여사에게 ‘자랑스러운 숙명인상’을 시상하며 “숙명인이 지닌 지성과 품격, 배려와 나눔의 가치를 몸소 실천하며 우리 사회에 따뜻한 울림과 희망을 전해왔다”고 설명했다.
김 여사는 축사를 통해 “누군가에게 배움은 새로운 가능성을 열어주고 또 다른 누군가에게는 세상을 살아가는 용기와 희망이 돼준다”며 “교육이 한 사람의 삶을 바꾸고 나아가 사회를 변화시키는 가장 큰 힘이라는 사실을 다시금 깨닫게 된다”고 말했다. 김 여사는 “미래 사회가 혼자 앞서가는 사람보다 함께 성장하는 사람을 더욱 필요로 하게 될 것”이라며 “기술은 세상을 빠르게 변화시킬 수 있지만 공동체를 이끌어가는 힘은 결국 사람에게서 나온다”고 밝혔다. 이어 “그런 의미에서 숙명이 오랜 시간 지켜온 배려와 연대의 정신은 앞으로 더욱 빛나는 가치가 될 것”이라고 했다.
한편 김 여사는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 방한 당시 착용해 화제가 됐던 은쌍가락지를 이날 자선경매에 기부했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다. 은쌍가락지는 금속공예 박해도 명인의 작품으로, 자선경매 수익금은 대학 발전기금으로 활용될 예정이다.
박기석 기자
2026-05-22 23면
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