발레리노 서민준 美 ‘YAGP’ 대상 수상

한국인 무용수 3년 연속 맹활약

이미지 확대 발레리노 서민준

2026-05-21 23면

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발레리노 서민준(로열발레스쿨)이 19일(현지시간) 미국 텍사스 휴스턴에서 열린 발레 콩쿠르 ‘유스 아메리카 그랑프리’(YAGP)에서 대상을 받았다. 대상은 모든 부문과 연령대를 통틀어 최고의 실력을 선보인 참가자에게 준다.YAGP는 한국 무용수들과 인연이 깊다. 2003년 서희(ABT 수석무용수)가 한국인 무용수 최초로 대상을 차지했고, 2012년 김기민(마린스키 발레단 수석무용수)이 한국 남성 무용수로는 처음으로 대상 수상자가 됐다. 2016년 전준혁(로열발레단 퍼스트 솔리스트)에 이어 2024년 박건희(ABT 스튜디오 컴퍼니), 2025년 전민철(마린스키 수석무용수)이 대상을 거머쥐었다.아울러 시니어 파드되(2인무) 부문에서는 김민진·구성모(한국예술종합학교 무용원)가, 시니어 여자 솔로 부문에서는 정아라(한예종 영재원)가 1위를 했다. 시니어 남자 솔로 부문에서는 손민균(한예종)이 2위를 차지하는 성과를 냈다.YAGP는 세계적인 규모의 발레 콩쿠르로, 수상자에게는 장학금을 수여한다. 참가 연령(9~20세)에 따라 주니어·시니어 등 부분으로 나뉘고 솔로, 파드되(2인무), 군무, 컨템퍼러리 부문에서 경쟁한다. 올해 대회에는 전 세계에서 1만 5000여명이 참가했다.최여경 선임기자