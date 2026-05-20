“제복의 길 후세대 자랑될 것”…서울신문-국방부, 모범용사 격려

1964년부터 올해로 63회째

GOP 등 격오지 근무·아덴만 여명작전 참가

국방부, 부사관 처우개선 위한 행사 개최 노력

이미지 확대 서울신문과 국방부가 공동 주최로 20일 서울 용산구 국방컨벤션센터에서 열린 제63회 국군모범용사 초청 행사에서 이두희 국방부 차관, 국군모범용사 및 가족 등이 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.20. 도준석 전문기자

이미지 확대 20일 서울 용산구 국방컨벤션센터에서 열린 제63회 국군모범용사 초청 행사에서 국군모범용사 및 가족 등이 국민의례를 하고 있다. 2026.5.20. 도준석 전문기자

세줄 요약 서울신문·국방부, 모범용사 60명 초청 격려

장기 복무·봉사·격오지 근무 공적 소개

차관, 제복의 길이 후세대 자랑 강조

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“저도 아버지를 본받아 책임감 있는 군인이 되고 싶다는 꿈을 갖게 됐습니다.”서울신문사와 국방부는 20일 서울 용산구 국방컨벤션센터에서 ‘제63회 국군 모범용사 초청행사’를 공동 주최했다. 행사에는 모범 용사 60명과 이두희 국방부 차관, 한준규 서울신문사 이사 등이 참석했다. 만삭의 배우자 등 용사의 가족들도 함께해 자리를 빛냈다.육군 모범장병대표로 표창을 받은 7사단 소속 작전부사관 박종태 상사는 대부분의 직책을 GOP에서 수행한 공을 인정받았다. 박 상사는 장기간 GOP에 복무하면서도 무사고를 기록했다. 해군 8전단 제3훈련대 장용호 원사는 8084일 해상 근무를 하며 후보들 중 최장기 근무를 기록했다. 아덴만 여명작전 등에 참가했고, 지난해 해양수호영웅상을 수상했다.공군본부 부사관 인사관리담당 이진우 상사는 공군 제2미사일방어여단 등 격오지에서 근무했다. 관사 지역 유휴 공간 약 73평을 활용해 장병과 가족을 위한 ‘한성작은도서관’ 개관을 맡기도 했다. 해병대항공단 기금 관리 담당 남지원 중사는 연평도 봉사단체에서 지난 2024년부터 매주 꾸준히 봉사활동을 해온 공적을 인정받았다.이날 가족을 대표해 소감을 발표한 조재호 777사령부750정보단 주임원사(해군)의 자녀 영빈(18)군은 “어머니가 참석키로 돼있었는데 제가 꼭 가고 싶다고 손들고 왔다. 어릴 때부터 책임감 있게 많은 일을 하시는 군인 아버지를 보며 자라며 자연스레 존경심이 들었다”며 “저도 아버지처럼 책임감 있는 군인으로 성장하겠다”고 말했다.이 차관은 축사에서 “후배들의 귀감이 되는 여러분들이 계시기 때문에 국민들이 편안한 삶을 누리고 있다고 생각해 다시 한 번 감사드린다”며 “많은 후배 부사관들과 새로 부사관을 선택하고자 하는 이들이 망설이게 되는 부분도 있지만 긴 인생을 본다면 제복의 길이 후세대에 자랑이 되리라 믿는다”고 했다.모범 용사는 각군에서 모범이 되고 우수한 근무 성적을 받은 군인 중 가족의 수기 등을 근거로 국방부가 최종 선발했다. 선발된 이들에겐 장관 표창과 모범용사증이 수여됐다. 국군 모범용사 초청행사는 1964년부터 지속돼왔다. 국방부는 부사관 처우 열악에 따른 인력난을 해결하기 위해 월급 인상뿐 아니라 다양한 격려 행사도 마련하고 있다. 다음은 올해 모범 용사 명단.■ 육군(32명)김태환 원사(군수사 종합보급창 주임원사), 김희준 원사(교육사 주임원사), 고혁 원사(육군수사단 수사관), 이기락 원사(2경비단 주임원사), 구자환 원사(31사단 주임원사), 안남식 원사(55사단 정보/작전담당관), 김영선 상사(1군수지원사령부 소대장), 김대희 상사(인사사 유가족/보훈민원부사관), 황승환 상사(22사단 행정보급부사관), 김민호 상사(9사단 RIB운용반장), 이종명 상사(1101공병단 소대장), 김원재 상사(505항공대대 무선장비정비부사관), 한태수 상사(25사단 행정보급부사관), 박호석 상사(2신속대응사단 소대장), 신창섭 상사(특수기동지원여단 행정보급부사관), 이규환 상사(수도군단수도포병여단 정보보안부사관), 김민우 상사(53사단 행정보급부사관), 신기문 상사(수도기계화보병사단 행정보급부사관), 장영호 상사(5군단 역량강화지원부사관), 박종태 상사(7사단 작전부사관), 박광식 상사(3기갑여단 박격포소대장), 임성우 상사(수방사 부중대장), 김근범 상사(21사단 역량강화지원부사관), 최찬희 상사(2작전사 저격반장), 안승국 상사(5군단 정찰/통신부사관), 이찬우 상사(사이버작전여단 클라우드정책관리 부사관), 박경민 원사(36사단 통신소대장), 홍슬기 중사(52군지단 교육화생방부사관), 박정일 원사(7사단 포병여단 주임원사), 김재환 원사(7사단 포병여단 주임원사), 이준형 중사(2군단 인사지원대 병보충부소대장), 홍원호 원사(2기갑여단 인력획득담당관)■ 해군(9명)이상석 원사(1함대1전단정긍모함 무장장(주임원사)), 김종일 원사(제5기뢰/상륙전단천왕봉함 전기장), 이현태 원사(군수사병기탄약창 적하역담당), 권상용 원사(3함대사령관실 주임원사), 이정철 원사(제218조기경보대대 전자장비담당), 신정훈 원사(63전대본부 주임원사), 곽우주 원사(잠수함사령부 주임원사), 장용호 원사(8전단81전대3훈련대 추진기관관찰관), 박선빈 상사(5전단 631솔개 기관장)■ 공군(10명)이성수 원사(공군본부 육로수송담당), 유정민 원사(제5공중기동비행단 기체정비사), 양정남 원사(항공우주정보단 전자장비정비반장), 김웅 원사(진)(미사일방어사령부 전기설비담당), 권정남 상사(방공관제사령부 설비담당), 류광수 상사(제16전투비행단 기체정비사), 이진우 상사(공군본부 부사관인사관리담당), 임채수 상사(공군7전대 안전담당), 이지윤 상사(제20전투비행단 군기강/사기담당), 김상덕 상사(제3미사일방어여단 발사체계정비사)■ 해병대(4명)유병관 원사(해병대2사단 병영문화부사관), 정훈 원사(해병대1사단2여단 주임원사),김용희 상사(해병교육훈련단 보급지원부사관), 남지원 중사(해병대항공단 단본부 예산회계부사관)■ 국방부 직할부대(5명)한정휘 육중사(국군방첩사령부 보안조사관), 이창호 육상사(국군수송사령부호송대대 행정보급부사관),육승혁 육중사(국군화생방방호사령부 부소대장), 조재호 해원사(777사령부750정보단 주임원사),이원형 해병원사(정보사지리공간정보여단 상륙분석담당)백서연 기자