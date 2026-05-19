“꿀벌, 느린 손 더 좋아해”…발달장애인과 함께하는 도시양봉 기업

[20일 세계 벌의 날]

비컴프렌즈, 발달장애인 2명과 도시양봉

김지영 대표 “느린 손은 꿀벌 안심 시켜”

이미지 확대 김지영 비컴프렌즈 대표. 본인 제공

이미지 확대 비컴프렌즈의 발달장애인 직원이 빼곡히 기록한 양봉 일지에 ‘토종벌과 서양벌은 교미해도 수정이 안 된다’, ‘여름엔 진드기를 방제해야 한다’는 내용이 적혀 있다. 비컴프렌즈 제공

이미지 확대 김지영(왼쪽) 비컴프렌즈 대표가 지난 2024년 5월 경남 양산시의 양봉장에서 일반인을 대상으로 생태교육을 진행하고 있다. 본인 제공

이미지 확대 비컴프렌즈의 발달장애인 직원 이병우(오른쪽)씨와 방민지씨가 지난달 경남 양산시에 위치한 카페 ‘오봉살롱’에서 고객들에게 배송할 제품을 포장하고 있다. 비컴프렌즈 제공

세줄 요약 발달장애인과 함께하는 도시양봉 기업 비컴프렌즈 소개

느린 손과 세밀한 관찰이 벌통 관리의 강점이라는 설명

꿀 생산보다 꿀벌 보전과 지역 소통을 중시하는 운영

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‘여름엔 진드기를 방제해야 한다’, ‘토종벌과 서양벌은 교미해도 수정이 안 된다….’‘세계 벌의 날’(20일)을 하루 앞둔 19일 도시양봉 기업인 비컴프렌즈의 김지영(56) 대표는 발달장애인 직원이 빼곡히 기록한 양봉 일지를 보여주며 “벌통 앞에선 빠른 손보다 발달장애인의 느린 손이 오히려 꿀벌을 안심시키고 작은 변화를 살피는 데 도움이 된다”고 말했다.발달장애 아들을 둔 김 대표는 꿀벌 다큐멘터리를 본 뒤 도시양봉을 결심했고, 2018년 3월 발달장애인과 함께하는 사회적기업을 시작했다. 장애인과 함께하는 사회적기업이 늘어나고 있지만 제조·조립·포장 등 단순 업무를 넘어 세심한 관리가 필요한 양봉 일터에서 발달장애인이 참여하는 사례는 흔치 않다.김 대표는 “‘그 많던 꿀벌은 어디로 갔을까’라는 질문이 떠올랐다”며 “성인이 된 뒤 오히려 갈 곳을 잃는 발달장애인의 현실이 꿀벌의 모습과 겹쳐 보였다”고 말했다.비컴프렌즈의 양봉은 꿀 생산보다 꿀벌 보전에 방점이 찍혀 있다. “양봉가는 벌을 번식시키는 사람이 아니라 벌을 지키는 사람”이라는 철학을 가진 김 대표는 다른 양봉장과 달리 대부분의 꿀을 꿀벌의 양식으로 남겨 둔다고 했다. 이들은 10개 벌통에서 최대 30만마리의 꿀벌을 돌보는데, 발달장애 직원들이 벌통 관리 보조와 양봉장 청소와 제품 포장 등을 맡아서 한다.김 대표는 발달장애인이 지역사회에 기여하고 주민과 소통할 수 있도록 카페도 운영한다. 카페 계산대엔 ‘느긋한 계산대’라는 푯말이 붙어 있다. 지역 주민들은 직원의 응대가 느리거나 어눌해도 천천히 주문하고 기다린다고 한다. 지난 3월 초등학교에 양봉 교육을 나갔을 땐 발달장애가 있는 2년차 직원이 보조교사로 나서 꿀벌 지식을 직접 설명하기도 했다.김 대표는 “발달장애인의 반복성·집중력·세밀함이 제품 제작이나 생태교육에서 강점이 될 때가 있다”며 “사람을 일에 맞추기보다 저마다 역할을 찾을 수 있도록 일터의 속도와 방식을 바꾸는 사회가 되면 좋겠다”고 말했다.반영윤 기자