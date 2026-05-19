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KT, 대학생 AI·IT 교육 4기 봉사단 출범

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민나리 기자
민나리 기자
수정 2026-05-19 00:17
입력 2026-05-19 00:17
KT가 지난 15일 서울 광화문빌딩에서 대학생 IT서포터즈 ‘KIT 4기’ 발대식을 개최했다고 18일 밝혔다.

KIT는 도서산간 등 소외지역 청소년들에게 AI·IT 교육을 제공하는 대학생 봉사단이다.



이번에 선발된 이공계 대학생 24명은 앞으로 4개월간 생성형 AI를 활용해 AI 윤리교육 커리큘럼을 직접 개발하고, 청소년 대상 체험형 윤리캠프를 진행하게 된다.

민나리 기자
2026-05-19 23면
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