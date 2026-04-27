‘국민거포’ 박병호, 박수 받고 떠났다

키움 코치, 21년 프로 생활 은퇴
프로야구 키움 히어로즈의 박병호 잔류군 선임코치가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈와 홈 경기에 앞서 양 팀 팬의 박수갈채를 받으며 21년간의 프로 생활을 마무리했다.
키움 구단은 이날 2025시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리한 박 코치의 선수 은퇴식을 ‘승리, 영웅 박병호’란 주제로 개최했다.
‘국민거포’라는 별명을 가진 박 코치는 2005년 LG 트윈스에서 데뷔해 지난해 삼성에서 마지막 선수 시절을 보낸 뒤 키움에서 지도자의 길을 걷게 됐다.
그는 “어렸을 적 프로 선수가 되고 싶다는 꿈을 갖고 야구를 시작했다”며 “수많은 선배의 은퇴식을 보면서 나도 저렇게 은퇴식을 할 수 있는 선수가 되고 싶다고 생각했는데 저도 그런 선수가 되게 해주시고 은퇴식을 정말 멋있게 준비해준 키움 구단 관계자분들께 감사하다”고 소감을 밝혔다.
박 코치는 삼성 구단에도 감사의 인사를 전했다. 그는 “삼성 라이온즈 선수로 행복한 야구를 해서 너무 좋았고 많은 응원을 해주신 삼성 팬분들께 감사하다”며 “삼성과 경기에서 은퇴식을 꼭 하고 싶었는데 흔쾌히 허락해주신 삼성 구단 관계자분과 박진만 감독, 선수들께 너무 감사합니다. 덕분에 행복한 야구를 하고 멋있게 떠날 수 있게 됐다”고 말했다.
박 코치는 키움 팬에겐 더욱 특별한 감사의 인사를 했다. 박 코치는 “히어로즈 팬분들이 제가 선수 마지막에 삼성 유니폼을 입고 은퇴한다는 소식을 들으셨을 때 너무 슬퍼하셨다”며 “제가 다시 히어로즈에서 코치를 해야겠다고 생각한 것은 그런 팬들의 응원이 있었기 때문”이라며 울컥했다.
은퇴사 이후 양 팀 선수단 모두와 함께 기념사진을 촬영한 박 코치는 환한 미소로 아들과 함께 시구, 시타 행사를 가졌다. 특별 엔트리 명단에 이름을 올린 덕분에 버건디 유니폼을 입고 4번 타자 1루수로 출전했다.
박 코치가 키움 소속으로 나온 것은 2021년 10월 30일 KIA 타이거즈전 이후 무려 1639일 만이었다. 박 코치는 경기 시작 전 키움 선발 투수인 우완 박준현에게 공을 넘겨주고 임지열과 교체됐다.
이제훈 전문기자
2026-04-27 23면
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