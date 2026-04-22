연필로 그린 15m ‘용의 승천’ 다시 만나다

박소빈 작품 목포대 박물관 설치

이미지 확대 박소빈 작가의 대형 작품 ‘새로운 신화창조를 위하여’

2026-04-23 24면

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연필 드로잉으로 널리 알려진 박소빈 작가의 대형 작품 ‘새로운 신화창조를 위하여’가 국립목포대 박물관에 설치돼 23일 일반에 공개된다. ‘용의 승천’을 연상하는 연필 드로잉 작품으로 크기가 세로 15m, 가로 1.5m에 이르는 대작이다. 박물관 리모델링과 맞물려 최근 1층 로비부터 3층까지 뚫린 공간에 새롭게 설치됐다.가늘고 굵은 수많은 연필의 선을 덧칠해 표현한 용의 형상과 여의주를 연상하는 이미지는 새로운 신화 창조를 향한 염원을 담고 있다. 배경에는 목포대를 상징하는 거북이와 인근 승달산이 자리 잡았다.당초 이 작품은 2012 ~13년 대학 본관에 전시됐다가 건물 내부공사 등으로 수장고에 보관돼 왔다. 그러다가 올해 리모델링한 박물관의 재개관에 맞춰 다시 세상과 만나게 됐다. 박 작가는 “기존의 가로 설치 방식이 아닌 세로 구조로 더욱 역동적으로 구성했다”﻿고 작품을 설명했다. ﻿중국에서 활동 중인 박 작가는 2009년 미국 뉴욕 브루클린 BOS 스튜디오 입주 작가를 거쳐 주로 해외에서 작업해 왔다.목포 임형주 기자