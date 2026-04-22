호텔신라 ‘신라스테이’ 해외 첫 진출

‘한중 경협 거점’ 中 옌청에 개업

이미지 확대 신라스테이 옌청 전경. 호텔신라 제공

2026-04-22 23면

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호텔신라는 프리미엄 비즈니스 호텔 브랜드 ‘신라스테이’가 오는 28일 중국 장쑤성 옌청에 ‘신라스테이 옌청’을 열고 글로벌 시장에 첫 진출한다고 21일 밝혔다.신라스테이 옌청이 들어서는 옌청 경제기술개발구(ETDZ)는 자동차 및 첨단 제조 산업 중심지로 한국 기업과 협력사가 다수 진출해 있는 한중 경제 협력 주요 거점이다. ETDZ에서는 국제공항과 항만을 갖춘 교통 거점이자 해안 생태 자원 기반 관광 수요도 성장 중이다.호텔은 총 223개 객실을 갖췄으며 한식 전문 레스토랑 ‘도원’, 올데이 다이닝 ‘카페’ 등 식음 시설과 연회장, 미팅룸, 피트니스, 세탁 등 비즈니스 고객 편의를 고려한 다양한 부대시설이 들어선다. 특히 도원을 통해 한국 호텔 브랜드만의 식음 경쟁력을 선보이며, 현지 고객과 한국 방문객 모두를 아우르는 차별화된 경험을 제공할 예정이다.2013년 출범한 뒤 국내에서 총 16개 점을 운영 중인 신라스테이는 호텔 소유주를 따로 두고 운영만 맡는 위탁 운영 방식을 통해 향후 해외 시장에서 입지를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 호텔신라는 신라모노그램 다낭(베트남), 신라모노그램 시안(중국)에 이어 회사의 글로벌 확장이 본격화될 것으로 기대한다.김현이 기자