GS건설, 인도서 재생에너지 시장 개척

현지 기업과 풍력·태양광 등 협업

이미지 확대 허윤홍(왼쪽) GS건설 대표와 비슈와지트 파르마르 아리 에너지 대표가 20일(현지시간) 인도 델리에서 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다.

GS건설 제공

2026-04-22 23면

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GS건설이 인도 에너지 기업들과 손잡고 현지 재생에너지 시장에서 중장기 성장 동력을 찾는다.GS건설은 지난 20일 인도 델리에서 허윤홍 대표가 참석한 가운데 인도 재생에너지 리파워링 기업 아리 에너지, 인도 풍력발전 기업 수즐론 에너지와 각각 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.GS건설은 아리 에너지와 인도 내 노후 풍력발전소를 최신 터빈으로 교체해 발전량을 늘리고 초기 개발 리스크를 줄여 수익성을 높이는 리파워링 사업을 공동 추진한다. 두 회사는 앞으로 5년 내 인도에서 총 1GW(기가와트) 규모의 풍력 리파워링 프로젝트 확보를 목표로 협력할 예정이다. 또 수즐론 에너지와는 인도 전역을 대상으로 태양광·풍력·에너지저장장치를 결합한 통합 재생에너지 사업 모델 개발에 나선다. GS건설은 사업 구조화·투자·금융 조달을 담당하고 수즐론 에너지는 기술 최적화와 발전소 운영을 담당할 계획이다.국내 건설사 가운데 처음으로 인도에서 태양광 발전 사업에 디벨로퍼 사업자로 참여해 파투르 태양광 발전 단지를 운영하고 있는 GS건설은 이번 계기로 인도 재생에너지 시장에서 중장기 사업 기틀을 마련했다고 자평했다.허백윤 기자