무령왕릉보다 100년 앞선 백제 벽돌고분 있다

교촌리 벽돌무덤, 4세기 무렵 제작

이미지 확대 충남 공주시에 있는 ‘교촌리 벽돌무덤’ 발굴 현장 모습.

국가유산청 제공

2026-04-22 23면

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충남 공주시 교동에서 발견됐던 백제 고분인 ‘교촌리 벽돌무덤’이 무령왕릉보다 100년 이상 앞서 만들어졌을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.국가유산청 국립문화유산연구원은 교촌리 벽돌무덤의 벽돌을 분석한 결과, 이 벽돌이 최소 4세기 말 이전에 제작된 것을 확인했다고 21일 밝혔다. 연구원은 석영 또는 장석이 빛에 노출됐을 때 발생하는 신호(루미네선스)를 이용해 무기물(토기·기와·벽돌 등)의 연대를 측정하는 광여기루미네선스(OSL) 연대측정 기법을 사용해 이같은 결론을 도출했다.연구원에 따르면 교촌리 벽돌무덤은 백제의 대표적인 벽돌무덤인 무령왕릉과 송산리 6호분보다 100년 이상 앞서 조성됐을 수 있다. 그동안 이 무덤은 다른 벽돌무덤과 마찬가지로 백제가 웅진(공주시)에 도읍했던 475~538년 사이에 조성된 것으로 추정됐다. 다만 고고학계에선 좀 더 많은 연구 결과가 필요하다며 신중한 분위기다. ﻿윤수경 기자