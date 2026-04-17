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“BTS 효과”… 1분기 외국 관광객 476만명 ‘역대 최다’

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윤수경 기자
윤수경 기자
수정 2026-04-17 00:03
입력 2026-04-17 00:03

3월 206만명 입국﻿… 월별 최대 기록

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방탄소년단(BTS) 컴백 공연일인 지난 3월 21일 서울시청 광장에서 외국인 팬들이 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 들어보이고 있다. 홍윤기 기자
방탄소년단(BTS) 컴백 공연일인 지난 3월 21일 서울시청 광장에서 외국인 팬들이 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 들어보이고 있다.
홍윤기 기자


올해 1분기 한국을 찾은 외국인 관광객이 역대 최대를 기록했다.

문화체육관광부는 올해 1분기 외국인 관광객이 476만명으로 집계됐다고 16일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 23.0% 증가한 것으로 1분기 기준 역대 최대다. 특히 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연이 있었던 3월에만 206만명이 다녀간 것으로 조사됐다. 이는 월별 기준 최대 기록이다.
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중동 정세의 불안에도 ‘K컬처’의 세계적 인기와 민관의 적극적인 외국인 관광객 유치 노력이 결실을 본 것으로 문체부는 분석했다. 시장별로는 중국 관광객이 145만명으로 가장 큰 비중을 차지했고 일본 관광객 94만명, 대만 관광객 54만명이 뒤를 이었다. 특히 대만 관광객은 지난해 동기 대비 37.7% 증가해 주요 시장 가운데 증가세가 가장 두드러졌다. 미주와 유럽 등 원거리 관광객도 41만명과 28만명으로, 전년 동기 대비 11.9%와 25.6% 증가했다.﻿﻿

윤수경 기자
2026-04-17 23면
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