‘BC 바로 K-패스 카드’ 연회비 캐시백 이벤트

이미지 확대 BC 바로 K-패스 카드. BC카드 제공

2026-04-16 23면

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BC카드가 K-패스 ‘모두의 카드’ 확대 시행에 맞춰 ‘BC 바로 K-패스 카드’ 연회비 캐시백 이벤트를 실시한다.15일 BC카드에 따르면 이번 이벤트는 이달 말까지 BC 바로 K-패스 카드 신규 발급 고객을 대상으로 진행되며 초년도 연회비를 100% 환급한다. 해당 카드는 국내외 겸용 기준 연회비 6000원으로, 2024년 최초 발급 이후 지하철과 버스 등 대중교통 이용 시 기본 15% 할인 혜택을 제공해 왔다.정부가 시행 중인 K-패스 모두의 카드는 월 대중교통 이용 초과분을 전액 환급해주는 구조다. 이용자는 별도의 카드 발급이나 환급 방식 선택 없이 기존 K-패스 카드를 그대로 사용할 수 있다.BC 바로 K-패스 카드는 이러한 K-패스 모두의 카드 자동 환급 구조에 카드 할인 혜택을 더한 상품이다. 대중교통 이용 금액의 15% 할인 혜택을 ﻿제공한다. 전월 30만원 이상 이용 시 최대 3만원까지 할인받을 수 있다. ﻿김민권 BC카드 상무는 “이번 이벤트를 통해 대중교통을 자주 이용하는 고객의 실질적인 교통비 부담을 낮출 수 있을 것으로 보인다”﻿고 말했다.김예슬 기자