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박승기 기자
박승기 기자
수정 2026-04-14 17:35
입력 2026-04-14 17:35
■대전시◇3급 승진△대전충남행정통합준비단장 김태수△복지국장 최우경◇3급 전보△대외협력본부장 강민구△건설관리본부장 이선민◇4급 승진△홍보담당관 김미경△운영지원과장 조인구△문화예술과장 나미희△버스정책과장 김미중△도시재생과장 김백수△주택정책과장 오제문△하천관리사업소장 김성우△인사혁신담당관 김기만◇4급 전보△대변인 김경일△교통정책과장 이선경

박승기 기자
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