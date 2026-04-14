피플 [인사]대전시 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/2026/04/14/20260414500268 URL 복사 댓글 0 박승기 기자 수정 2026-04-14 17:35 입력 2026-04-14 17:35 ■대전시◇3급 승진△대전충남행정통합준비단장 김태수△복지국장 최우경◇3급 전보△대외협력본부장 강민구△건설관리본부장 이선민◇4급 승진△홍보담당관 김미경△운영지원과장 조인구△문화예술과장 나미희△버스정책과장 김미중△도시재생과장 김백수△주택정책과장 오제문△하천관리사업소장 김성우△인사혁신담당관 김기만◇4급 전보△대변인 김경일△교통정책과장 이선경박승기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대전시에서 신설된 새로운 조직의 단장으로 승진한 사람은? 김태수 최우경