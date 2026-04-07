유네스코 세계유산위 총감독에 원일 연출가

이미지 확대 원일 총감독.

국가유산청 제공

2026-04-07 23면

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국가유산청은 올해 7월 19~29일 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 개·폐회식 등 주요 행사 연출을 총괄할 총감독으로 원일 연출가를 위촉했다고 6일 밝혔다.원 총감독은 국가무형유산 ‘피리정악 및 대취타’ 이수자로, 전통 음악을 기반으로 전통과 현대, 동양과 서양의 요소를 결합한 여러 작품을 선보이며 주목받았다. 광주 국립아시아문화전당이 주최하는 월드뮤직페스티벌 예술감독(2024~2026년) 등을 역임했다.원 총감독은 “K헤리티지의 아름다움을 알리고, 국제사회에서 공감할 수 있는 세계유산의 가치를 표현하기 위해 모든 역량을 다할 것”이라고 소감을 밝혔다.세계유산위원회는 세계유산 등재와 보존·관리를 논의하는 정부 간 회의다. 한국이 이 행사를 개최하는 건 1988년 세계유산협약에 가입한 지 38년 만에 처음이다.윤수경 기자