공직 지원자 ‘지역 가점제’ 신설… 15년 이상 살면 만점의 3% 추가

인사처, 채용 제도 개선 추진
일반·외무직도 마약류 검사 도입정부가 지방에 사는 인재들의 공직 진출을 확대하기 위해 ‘지역 가점제도’를 신설한다. 인사혁신처는 23일 행정안전부, 경찰청, 소방청과 함께 지역 인재의 채용 기회 확대 등을 위한 제도 개선을 추진한다고 밝혔다. 국가 9급 공채(지역 구분모집), 지방 7급 이하 공채(인구감소지역·수도권 포함), 순경·소방사 공채 등 근무 예정 지역을 정한 뒤 채용할 때 해당 지역에 장기 거주한 사람에게 가점을 부여한다.
구체적으로 응시 지역에서 15년 이상 거주한 사람에게 필기시험 과목별 만점의 3%를 더 얹어준다. 다만 가점으로 합격하는 인원이 선발 예정 인원의 10%를 초과할 수 없다. 다른 가점과 중복되면 하나만 선택할 수 있다. 지역 연고자 중심의 채용 확대를 위해 응시 자격 요건도 개선한다. 직종·직급별로 각기 달랐던 기준을 지역별 채용 시 해당 지역에 3년 이상 거주했거나 최종 시험일까지 거주 중인 사람, 지역 소재 학교에 재학 또는 졸업한 사람만 응시할 수 있도록 통일한다. 국가공무원 9급 공채 선발인원 대비 6% 수준이었던 지역 구분모집 인원은 2027년 8%, 2028년 10% 수준으로 확대한다.
아울러 지역인재 추천 채용 제도의 대상도 확대한다. 7급은 학교장 추천 학과 성적 기준을 현행 상위 10%에서 15%까지 확대한다. 9급도 추천 요건을 졸업 후 1년 이내에서 3년 이내로 변경한다.
한편, 정부는 공직사회 마약류 확산 방지를 위해 경찰·소방 등 특정직 공무원 채용에 실시하는 마약류 검사를 일반직 및 외무공무원 채용에 도입하기로 했다.
세종 강주리 기자
2026-03-24 23면
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지역 가점제도에서 가점 대상은 응시 지역 거주 몇 년 이상인가?