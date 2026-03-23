‘주 35시간 도입’ 프랑스 조스팽 전 총리 별세

이미지 확대 2000년 프랑스를 국빈 방문한 당시 김대중 대통령과 리오넬 조스팽(왼쪽) 총리가 회담장으로 향하고 있다. 서울신문 DB

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자크 시라크 프랑스 대통령 시절 동거 정부를 운영한 리오넬 조스팽 전 총리가 22일(현지시간) 사망했다. 88세. 조스팽 전 총리는 지난 1월 중대한 수술을 받았다고 밝힌 바 있으나 구체적으론 언급하지 않았다.1937년생으로 프랑스 엘리트 코스인 국립행정학교(ENA)를 졸업한 그는 외무부 경제국에서 경력을 시작해 정계에 입문했다.총리 재임 시기에는 정통 좌파 노선을 유지하면서도 실용주의 개혁을 병행해 프랑스 사회에 변화를 남겼다. 특히 주 39시간이던 법정 근로시간을 35시간으로 단축하고, 저소득층까지 포함한 보편적 의료보장 제도를 도입했다. 또 결혼하지 않은 커플(이성·동성 포함)에게 법적 권리를 부여하는 시민연대협약(PACS)을 제정하는 등 사회 개혁을 추진했다.한국과의 인연도 있다. 조스팽 전 총리는 2000년 프랑스를 국빈 방문한 고 김대중 전 대통령과 프랑스군이 1866년 병인양요 때 가져간 외규장각 의궤를 한국에 반환하는 문제를 논의하기도 했다. 외규장각 의궤는 2011년에서야 장기 임대 형식으로 한국에 돌아왔다.이후 2002년 대선에 도전했으나 1차 투표에서 극우 후보 장 마리 르펜에게 밀려 3위로 탈락하며 정계 은퇴를 선언했다.김주연 기자