“과감한 변화로 미래 먹거리 발굴해야”

우오현 SM그룹 회장 사장단회의
“자동화 시스템, 미래 위한 첫걸음”
“과감한 변화로 불확실성을 극복하는 힘을 키우면서 미래 먹거리를 발굴해야 생존과 성장이 담보될 수 있을 것입니다.”
우오현 SM그룹 회장이 전날 경북 구미시 국가산업단지 내 생산공장에서 사장단 회의를 주재하고 “중동 전쟁을 비롯해 전 세계에서 패권경쟁이 심화하고 있고, 인공지능(AI) 시장은 빠르게 팽창하고, 시장의 소비 패턴은 급격하게 재편되고 있다”며 이렇게 말했다고 17일 SM그룹이 전했다.
우 회장은 계열사별 현장 점검은 물론 로봇, AI 도입을 통한 자동화 전환 등을 두루 모색하려 개최한 회의에서 “우리 그룹이 한 치 앞을 내다보기 어려운 여건에서 어떻게 생존하고 성장해 나가야 할지 답을 찾아야 한다는 절박한 심정으로 이 자리에 왔다”며 “자동화 시스템으로 생산성과 업무 효율성을 향상하는 것이 미래를 위한 첫걸음이 아닐까 한다”고 밝혔다. 이어 미래 먹거리 발굴을 위한 연구·개발(R＆D) 강화를 위해 계열사별로 흩어져 있는 연구소를 통합하는 방안을 제시했다.
이 자리에는 SM벡셀, 남선알미늄, 티케이케이칼 등 제조부문 전 계열사 대표이사들이 참석했다. 또 경남기업, 삼환기업, 동아건설산업, 우방, 삼라 등 건설부문 계열사 대표이사들도 자리했다.
우 회장은 건설과 제조부문 간 협력 활성화와 시너치 창출을 강조했다. 특히 건설 부문에 모듈러 주택 도입에 속도를 낼 것을 주문했다. 우 회장은 “(모듈러 주택은) 시장에서 공급과 수요의 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 방안 중 하나로 원가 절감, 공사 기간 단축과 더불어 품질의 균일성 유지에도 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.
허백윤 기자
2026-03-18 23면
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