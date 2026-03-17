김윤덕 장관 “코레일·SR 신속 통합 추진”

김태승·정왕국 신임 사장에 임명장

“국민 편익 위해 두 기관 힘 모아야”

이미지 확대 김윤덕(오른쪽) 국토교통부 장관이 16일 오전 정부세종청사에서 김태승(왼쪽) 한국철도공사 신임사장에게 임명장을 전수하고 기념촬영을 하고 있다.

국토교통부 제공

2026-03-17 23면

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김윤덕 국토교통부 장관이 16일 김태승 한국철도공사(코레일) 사장과 정왕국 에스알(SR) 사장에게 “완전한 통합을 신속하게 추진해달라”고 당부했다.김 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 임명장 수여식에서 “통합의 첫 단계였던 교차 운행에 대해 많은 국민께서 만족해하며 하루빨리 더 많은 좌석이 공급되길 기대하고 있다”며 “완전한 통합을 신속하게 추진해 국민 편익을 극대화할 수 있도록 두 기관이 힘을 모아달라”고 밝혔다.김 장관은 “철도 운영 여건이 급변해 ‘철도 구조개혁’이 필요한 시점”이라면서 “국민 편익을 높이고 효율성을 강화하는 방향으로 철도공사 자회사 운영 체계를 개선하는 방안을 조속히 마련해 달라”고 강조했다.이재명 대통령이 직접 언급한 다원시스 납품 지연 사태와 관련한 후속 대책도 주문했다.김 장관은 “다원시스 납품 지연 사태로 국민 불편을 초래한 만큼 코레일 사장을 중심으로 전사적 역량을 투입해 조기 납품과 노후 차량 대책을 챙겨 달라”고 당부했다.김 장관은 “대한민국 철도는 국민 생활에 없어서는 안 될 중요한 이동 수단”이라며 “안전하고 편리한 국민 중심의 철도 서비스를 위해 공공기관으로서 책임 있는 역할을 다해달라”고 말했다.세종 조중헌 기자