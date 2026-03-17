‘결핵 환자의 어머니’ 여성숙 前목포의원 원장 별세

이미지 확대 여성숙 전 목포의원 원장

2026-03-17 23면

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‘결핵 환자의 어머니’로 불리는 여성숙 전 목포의원 원장이 별세했다. 108세.사단법인 한국디아코니아에 따르면 전남 무안에 한산촌, 한삶의집, 디아코니아노인요양원 등을 세워 폐결핵 환자를 보살핀 여 전 원장이 16일 오전 전남 무안 자택에서 세상을 떠났다.1918년 9월 황해도 송화에서 태어난 고인은 경성여자의학전문학교(고려대 의대 전신)를 나온 뒤 전주예수병원과 광주 제중병원(현 광주기독병원)에서 근무할 때부터 전북 순창 가막골 평심원, 광주 무등산 송등원 등 결핵요양소를 만들었다.1965년 전남 무안에 결핵요양원 한산촌(현 디아코니아노인요양원)을 열었고, 1980년 전 재산을 헌납해 개신교 여성 수도자 단체인 한국디아코니아자매회를 설립했다. 이어 1986년에는 만성 결핵 환자를 돌보는 한삶의집을 개원했다. 그는 2005년까지 직접 환자를 보살폈다.유족은 조카 여운순씨 등이 있다. 빈소는 목포 효사랑장례식장, ﻿발인 18일 낮 12시﻿. 061-242-7000.무안 임형주 기자