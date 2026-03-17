녹차·녹돈 등 농특산물 판로 확대…  보성군·외식업중앙회 손잡았다

군·농협·외식업중앙회 MOU

농가 등 지역경제 활성화 기대

이미지 확대 보성군과 보성농협, 한국외식업중앙회가 16일 농특산물 판로 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 김우석 중앙회장, 김철우 군수, 문병완 조합장.

보성군 제공

2026-03-17 23면

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전남 보성군과 한국외식업중앙회가 손잡고 보성 지역 농특산물 판로 확대에 나선다.보성군은 16일 군청에서 보성농협, 한국외식업중앙회와 보성군 농특산물 판로 확대와 판매 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.협약식에는 김철우 보성군수, 문병완 보성농협 조합장, 김우석 한국외식업중앙회 회장, 송해경 NH농협은행 보성군지부장, 이문균 보성농협 쌀조합공동사업법인 대표 등이 참석해 협력 추진 의지를 다졌다. MOU 주요 내용은 ▲보성군의 농특산물 구매·공급 활성화를 위한 정책 협력 ▲보성농협의 고품질 쌀 및 녹돈의 연간 안정적 공급 ▲한국외식업중앙회 회원업소 대상 보성군 농특산물 우선 구매 홍보 등이다.인구 3만 7000여명의 보성은 농경지 159㎢, 임야 410㎢ 등 664㎢ 면적을 갖췄다. 주요 농산물은 녹차·황차·말차·키위·단감·복숭아·포도 등이 있다.식생활 문화 개선과 식품 위생 및 보건 향상, 공동 구매 사업을 펼치는 외식업중앙회는 일반 음식점 35만곳이 회원으로 가입돼 있다. 이번 협약을 통해 보성 농특산물이 안정적 소비처를 확보하는 것은 물론, 지역 농가 판로 확대와 농가 소득 증대도 기대된다.문 조합장은 “보성농협은 지역 농가와 함께 성장하고 농민들의 정성과 땀으로 생산된 우수한 농산물이 소비자에게 안정적으로 공급될 수 있도록 최선을 다하고 있다”며 “이번 협약을 통해 보성 쌀과 녹돈이 외식업계를 비롯한 다양한 판매망에서 더 많은 소비자와 만나게 돼 농가와 지역 경제에 큰 힘이 될 것”이라고 고마움을 전했다.김 회장은 “보성군의 고품질 농특산물이 외식업계를 통해 보다 많은 소비자에게 다가갈 기회를 얻었다”며 “앞으로 지역 농가와 함께 지속 가능한 성장을 이루겠다”고 밝혔다.김 군수는 “오늘의 협약은 보성군 농가와 외식업계, 보성농협이 함께 성장하는 상생 협력의 출발점이 될 것”이라고 강조했다.﻿보성 최종필 기자