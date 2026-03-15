5m 높이 설비 점검한 홍범식 LGU+ CEO

“기업 이익보다 안전 투자 중요”

이미지 확대 홍범식(오른쪽) LG유플러스 최고경영자가 지난 12일 서울 마포구에 위치한 통신설비 점검 현장에서 버킷 차량에 탑승, 5m 높이의 광접속함체를 점검하고 있다.

LG유플러스 제공

2026-03-16 23면

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홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 지난 12일 서울 마포구 네트워크 점검 현장에서 전봇대나 건물 외벽 등의 통신 설비를 점검하는 버킷 차량에 직접 탑승해 광접속함체를 점검했다고 LG유플러스가 15일 밝혔다.작업자들의 절차에 따라 5m 높이에서 네트워크 점검을 한 홍 CEO는 안전 장비 착용 등 현장 업무 환경에 대해 느낀 점을 공유했다. 그는 “위에 올라가 보니 리스크에 노출되는 체공 시간을 최소화하는 것이 중요하다는 생각이 들었다”며 “공정의 품질을 유지하면서 시간을 최적화하는 방법이나 5m 위의 좁은 공간에서도 일하기 쉬운 방법에 대한 고민이 필요하다”고 말했다.홍 CEO는 수도권 인프라 담당 직원들을 만나 네트워크 운영과 안전에 대해 이야기도 나눴다. 그는 “안전 관련 비용은 투자”라며 “기업의 이익을 떠나 안전에 대한 투자가 체계적으로 이뤄지고 있는지 점검해야 한다”고 말했다. 이어 “안전은 타협할 수 없는 가장 중요한 가치”라며 “나중에 돌아봤을 때 ‘내가 일하는 동안 안전사고가 한 건도 없었다’는 것이 매출을 올리는 것보다 훨씬 자랑스러울 것”이라고 했다. 향후 홍 CEO는 네트워크 현장과 고객센터 등에서 업무 점검을 이어갈 계획이다.곽소영 기자