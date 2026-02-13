“AI 탓 새 불평등 생겨… 일터 차별 없게 최선”

이창곤 우분투재단 이사장 취임

이창곤 신임 사무금융우분투재단 이사장이 12일 공식 취임했다.이 신임 이사장은 취임사에서 “AI 기술의 급격한 변화 속에서 새로운 불평등과 노동권 사각지대가 나타나고 있다. 이런 시대일수록 ‘네가 있어 내가 있다’는 우분투 정신이 절실하다”며 “재단이 차별 없는 일터와 함께 잘 사는 사회를 만드는 데 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.그는 언론과 학계를 넘나들며 불평등과 노동, 복지국가 관련 의제를 꾸준히 공론화해왔다. 한겨레신문사에서 한겨레경제사회연구원장과 논설위원 등을 지냈으며, 현재는 중앙대 사회복지대학원에서 ‘영국 복지사상과 역사’, ‘기후위기와 녹색복지’, ‘복지정치’ 등을 강의하고 있다.저서로는 ‘복지가 왜 권리일까’, ‘복지의 문법’ 등이 있다.재단 관계자는 “이 신임 이사장은 2019년 재단 창립 당시부터 이사로 참여했다. 기후위기 등 복합위기 시대에 필요한 ‘녹색복지국가’ 비전과 노동의 역할에 정통한 적임자”라고 설명했다. 우분투재단은 사무금융 노사가 불평등과 양극화 해소를 목표로 사회연대기금을 조성해 설립한 공익법인이다.임태환 기자