서울신라호텔 ‘8년 연속 5성급’… 국내 호텔 중 유일하게 선정돼

2026-02-13 23면

서울신라호텔은 글로벌 호텔 평가 기관인 ‘포브스 트래블 가이드’에서 국내 최초 8년 연속 5성 호텔로 선정됐다고 12일 밝혔다. 또 올해는 5성급 중 51곳만 뽑는 ‘엄선된 최상위 호텔 그룹’에 처음으로 포함돼 이번 달 모나코에서 열리는 연간 포브스 써밋에 ‘글로벌 대표 호텔’로 초청됐다. 서울신라호텔은 고객 맞춤형 서비스와 레스토랑이 호평을 받았다.김현이 기자