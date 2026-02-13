피플 서울신라호텔 ‘8년 연속 5성급’… 국내 호텔 중 유일하게 선정돼 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/2026/02/13/20260213023002 URL 복사 댓글 0 김현이 기자 수정 2026-02-13 00:21 입력 2026-02-13 00:21 서울신라호텔은 글로벌 호텔 평가 기관인 ‘포브스 트래블 가이드’에서 국내 최초 8년 연속 5성 호텔로 선정됐다고 12일 밝혔다. 또 올해는 5성급 중 51곳만 뽑는 ‘엄선된 최상위 호텔 그룹’에 처음으로 포함돼 이번 달 모나코에서 열리는 연간 포브스 써밋에 ‘글로벌 대표 호텔’로 초청됐다. 서울신라호텔은 고객 맞춤형 서비스와 레스토랑이 호평을 받았다.김현이 기자 2026-02-13 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울신라호텔이 포브스 트래블 가이드에서 국내 최초로 달성한 기록은? 8년 연속 5성 선정 10년 연속 5성 선정